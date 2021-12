„Friends“-Star an Krebs gestorben

Mit der „Friends“-Reunion konnten viele Fans in diesen fordernden Zeiten eine kurze Zeit in wohliger Nostalgie verbringen.

Doch schon kurz nach der Ausstrahlung überschattete eine traurige Nachricht die Freude: „Friends“-Star James Michael Tyler gab bekannt, dass er schwer an Krebs erkrankt war. Im Oktober ist der Schauspieler, den viele Fans als „Central Perk“-Chef Gunther feierten, an seiner schweren Krankheit verstorben.

„Friends“-Star stirbt mit 59

Wie sein ehemaliger Manager berichtet, sei Tyler „friedlich in seinem Zuhause in Los Angeles am Sonntagmorgen verstorben.“

Bereits im Jahr 2018 wurde bei dem Schauspieler ein fortgeschrittener Prostata-Krebs festgestellt, der später auch seine Knochen befiehl. „Er wollte so vielen Menschen wie möglich helfen und teilte voller Mut seine persönliche Geschichte, um als Gesicht einer Kampagne zu fungieren, damit die Menschen, die eine Prostata haben bereits mit 40 Jahren einen Bluttest machen.“ Obwohl er eher eine Nebenrolle in den 10 Staffeln der erfolgreichen Serie hatte, war er auch unter den Schauspieler*innen sehr beliebt und ein Teil der „Friends“-Familie. „Die Welt kannte ihn als Gunter (der siebte ‚Friend‘) … aber Michaels Lieben kannten ihn als Schauspieler, Musiker, Krebs-Advokat und liebender Ehemann“, so der Manager.

Tyler hielt sich bei der Reunion zurück

Eigentlich sollte Tyler damals bei der „Friends“-Reunion eine größere Rolle haben. Aufgrund der fortgeschrittenen Krebserkrankung stand ein persönlicher Auftritt für ihn aus gesundheitlichen und emotionalen Gründen damals jedoch nicht zur Debatte. „Es war meine Entscheidung, nicht persönlich dabei zu sein und stattdessen per Zoom dazuzukommen. Größtenteils, weil ich die Stimmung nicht herunterziehen wollte“, schrieb der Schauspieler damals. Die Nachricht traf auch die damaligen Autor*innen der Serie, Martha Kaufman und David Crane sehr. „Er war ein unfassbar freundlicher, süßer Mann“, sagten die beiden in einem Statement für CNN. Wir werden Tyler auch sehr vermissen …

