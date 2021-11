Freundschaftstest: Seid ihr echte Freunde?

Test: Was bedeutet Freundschaft?

Freundschaft heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft. Oder? Doch wie erkennt man echte Freunde und kann man eine Freundschaft testen? Füreinander da sein und miteinander glücklich sein! Das klingt vielleicht einfach, aber den perfekten Soulmate zu finden, ist gar nicht so leicht. Außerdem gibt es viele verschiedene Arten von Freundschaften. Meistens hat man nur eine Handvoll enger Bezugspersonen und mehrere Bekanntschaften. In der Regel schätzt man seine Freunde für ganz bestimmte Eigenschaften, die perfekt zu dir passen. Mach jetzt den Freundschaftstest! ⤵️

Was macht eine beste Freundin/einen besten Freund aus?

Ein Leben ohneeinander? Nicht vorstellbar! Wenn dir genau dieser Gedanke kommt, weißt du, dass ihr echte Freunde seid. Und deshalb auch nicht so schnell vorbei sein wird. Denn ihr teilt alles miteinander und seid nur als Duo so richtig happy. Egal, wer sich auch in euren Weg stellen würde, ihr bleibt zusammen. Es gibt wohl keine Person auf der Welt, die dich besser kennt als er/sie! Und auch wenn es mal eine Zeit geben sollte, in der ihr nicht jeden Tag zusammen abhängt und Kontakt habt, so bleibt eure Verbindung trotzdem ganz nah und für euch beide ändert sich nichts. Manchmal weiß dein*e BFF oft schon Dinge, bevor du sie überhaupt ausgesprochen hast. Manchmal ist es so krass, dass du schon denkst, er/sie könnte Gedanken lesen. Und so was ist mehr als unbezahlbar!

Wahre Freunde hören sich auch Nachts um 3 Uhr deine Probleme an

Sie sagen dir IMMER die Wahrheit (auch wenn diese mal wehtun kann)

Sie setzten sich wie eine Löwenmutter für dich ein und tun alles für dich tun

Eine Freundschaft kann man auch an gewissen Stellen mit der Verbundenheit einer Familie vergleichen. Beziehungsweise können Freunde (vor allem, wenn sie im selben Alter sind), einen in gewissen Themen einfach viel besser verstehen als die Eltern oder große Geschwister.

