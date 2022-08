Frau fällt 10.000 Meter aus Flugzeug und überlebt

Weltrekord der anderen Art

Stewardess Vesna Vulovic hat einen Weltrekord gebrochen, den die wenigsten Menschen anstreben würden: Sie stürzte aus einem explodierenden Verkehrsflugzeug unfassbare 10.000 Meter in die Tiefe – und überlebte den Absturz!

Am 26. Januar 1972 arbeitete sie an Bord der DC-9-32 YU-AHT, welches zwischen Stockholm und Belgrad unterwegs war. Tatsächlich hätte die Stewardess an dem Tag überhaupt nicht im Flugzeug sein dürfen – Berichten zufolge gab es eine Verwechslung bei den Flugbegleiterinnen und sie landete an diesem Tag in dem Flugzeug, das mysteriöserweise im Luftraum der damaligen Tschechoslowakei explodierte. Das Flugzeug zerbrach in drei Teile und stürzte nahe der damaligen ostdeutschen Grenze (heute Teil der Tschechischen Republik) ab.

Vulovic überlebte schwerverletzt

27 Menschen starben bei dem Unglück. Nur Vulovic wurde, eingeklemmt in einem Essenswagen, lebend geborgen. Sie erlitt einen Schädelbruch, zwei zertrümmerte Wirbel, ein gebrochenes Becken, zwei gebrochene Beine und mehrere gebrochene Rippen, war jedoch bei Bewusstsein und ihre Hilfeschreie wurden von einem Rettungsteam gehört, das am Wrack nach Überlebenden suchte. Einen Monat lang soll sie im Koma gelegen haben und war vorübergehend von der Hüfte abwärts gelähmt. Unglaublicherweise konnte sie sich trotz ihrer enormen Verletzungen fast vollständig erholen. „Ich war gebrochen und die Ärzte haben mich wieder zusammengesetzt“, sagte sie 2008 der New York Times. „Niemand hätte erwartet, dass ich so lange leben würde.“ Eine wirklich unfassbare Geschichte und sicherlich kein Rekord, den irgendwer so bald brechen möchte!

