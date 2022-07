Forscher vermutet Hobbit-Menschen auf geheimer Insel

Diese Menschenart wird als "Hobbits" bezeichnet

Gregory Forth, ein Anthropologe im Ruhestand, hat in seinem Buch "Zwischen Affe und Mensch: Ein Anthropologe auf der Suche nach einem verborgenen Hominoiden" eine ziemlich verrückte Theorie aufgestellt: Flores, eine der kleinen Sunda-Inseln könnten die Heimat einer früheren Menschenart gewesen sein, die als Homo floresiensis bekannt ist.

Diese Menschen haben den Spitznamen "Hobbits" erhalten, weil sie ca. 90 cm groß waren, große Füße hatten und die Fähigkeit hatten, Werkzeuge herzustellen. Was hat es mit dieser Menschenart noch auf sich und findet man sie vielleicht auch heute noch auf einer Insel?

"Hobbit"-Menschen: Gibt es sie heute noch??

Laut Forth könnte es sich bei den Berichten über "Affenmenschen" auf der Insel tatsächlich um eine Sichtung des alten menschlichen Vorfahren handeln, der um 21. Jahrhundert noch lebt, obwohl viele ihn für ausgestorben halten. In einem Interview erzählt der Forscher: "Wir wissen einfach nicht, wann diese Spezies ausgestorben ist, oder – ich wage es zu sagen – wir wissen nicht einmal, ob sie überhaupt ausgestorben ist. Es besteht also noch die Möglichkeit, dass sie noch am Leben ist." In seinem Buch beschreibt er außerdem Behauptungen über eine Leiche, die weder die eines Affen noch die eines Menschen zu sein schien – sie hatte einen Stummelschwanz und helles Haar am ganzen Körper, was auf die Beschreibung von einem Homo floresiensis zu passen schien. Andere Forscher*innen sind dieser Theorie skeptisch gegenüber. Ob es nun „Hobbits“ auf unserer Erde gibt oder nicht, werden wir wohl erst erfahren, wenn jemand einen Schnappschuss von so einem Wesen schießt. 😁

