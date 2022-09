Forscher*innen finden riesige Albtraum-Qualle

Seltenes Video: Forscher*innen filmen Albtraum-Qualle

Die Tiefen der Meere sind gleichermaßen faszinierend und beängstigend. Das beweist das neuste Video des Monterey Bay Aquarium Research Institute: Forscher*innen fanden nämlich eine riesige Qualle, die direkt aus einem Albtraum entsprungen sein könnte – oder "Harry Potter", denn die Ähnlichkeit zu Dementoren ist nicht anzuzweifeln. Dieser Geist-Gigant nennt nicht "Phantom-Qualle" und wird nur sehr selten gesichtet. Drei Meter lange Tentakel und ein Kopf mit einem Meter Durchmesser. Die Phantom-Qualle bewegt sich zwischen 1000 und 3000 Metern Tiefe.

So selten ist die Phantom-Qualle

Die Forscher*innen des MBARI beschreiben sie selbst als Geist-ähnlichen Giganten. Die Phantom-Qualle wurde 1899 zum ersten Mal gesichtet. Seit dem begegneten Forscher*innen diesem seltenen Tier nur 100 Mal – also in 122 Jahren nur hundert Mal! Dafür wurde diese seltene Spezies bisher schon in jedem Ozean gesichtet, bis auf die Arktis. Die hochauflösenden Aufnahmen der Phantom-Qualle sind somit etwas ganz Besonderes. Ein seltenes Video, dass viel Aufmerksamkeit verdient hat. Auch, wenn diese Qualle aus einem Albtraum entspringen könnte, hoffen wir sehr, dass ihr die Aufnahmen faszinierend findet. Unser kleiner Dementor scheint ja ohnehin ziemlich scheu zu sein. 😜

