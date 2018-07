Foo Fighters: Clip und Interview!

Dave Grohl & Co. veröffentlichen ihr neues Album - hier gibt's den aktuellen Clip und ein Interview mit den Foo Fighters!

"In Your Honor" ist bereits das fünfte Album der Foo Fighters. Nach zehn Jahren Bandgeschichte wollten Ex-Nirvana-Drummer Dave Grohl, Nate Mendel, Taylor Hawkins und Chris Shiflett mal was Neues ausprobieren.

Deshalb gibt's diesmal ein Doppelalbum mit zwei völlig unterschiedlichen Discs: Harter Rock auf der einen Seite und sanfte Melodien auf der anderen.

Das Album ist die perfekte Antwort auf die ständigen Trennungsgerüchte, obwohl auch die Bandmitglieder teilweise ans Aufhören dachten: "Bei jedem Album, das wir gemacht haben, habe ich gedacht: Das ist wirklich unser letztes", so Dave Grohl.

Im Interview kannst du dir hier anhören, was Dave und seine Jungs über die Entstehung der Band und das Making-of zum neuen Doppelalbum "In Your Honor" zu sagen haben.

Vor allem kann es Dave nicht fassen, dass er John Paul Jones als Gastmusiker gewinnen konnte. Der legendäre Led-Zeppelin-Bassist war in der Stadt, um seinen ?Lifetime Achievement Grammy? in Empfang zu nehmen und spielte am Ende Piano auf ?Miracle? und Mandoline auf ?Another Round.?

Dave Grohl, selbst begeisterter Fan, konnte es kaum glauben: ?Das war das musikalische Highlight meines Lebens. Ich bin seit meiner Kindheit echt besessen von Led Zeppelin. Ich dachte die ganze Zeit: ?Kann mich mal bitte jemand kneifen? Das kann doch verdammt noch mal nicht wahr sein.?

Heftig gerockt wird in der ersten Singleauskopplung von "In Your Honor":

