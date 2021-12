"Fluch der Karibik" Geheimnis: Die wahre Bedeutung der Namen!

Jack Sparrow, Elizabeth Swann und Will Turner haben alle Nachnamen, die auf eine Vogelart anspielen. Diese drei Helden wollten auch besonders im ersten Teil von "Fluch der Karibik" frei sein und "fliegen"…

Jack Sparrow

Käpt'n Jack Sparrow ist nach dem kleinen Spatz benannt. Dass der Pirat sich allgemein nach Freiheit sehnt, ist in allen Filmen zu sehen. Doch besonders im ersten Teil, als er unmittelbar davorsteht, am Galgen erhängt zu werden, wird es deutlich!

Elizabeth Swann

Der Nachname von Elizabeth Swann ist auf den Schwan bezogen und das ist kein Zufall. Schwäne werden oft als sehr königliche Tiere bezeichnet, was auch zu der etwas privilegierteren Elizabeth Swann ("Fluch der Karibik"-Star Keira Knightley hat vor kurzem erklärt, warum sie keine Sex-Szenen mehr drehen will) passt. Anmutig und elegant sind Schwäne unterwegs, die auch einfach und schnell Menschen verletzen können, wenn sie sich bedroht fühlen. In den Filmen steigt Elizabeth Swann von einer Geisel zur Piratenfürstin auf, was ihren Kampfgeist zeigt.

Will Turner

Will Turners Nachname leitet sich vom englischen "terns" ab, was im deutschen "Seeschwalben" bedeutet. Sein Vater war ein bekannter Pirat und den Nachnamen nach zu urteilen, könnte man glauben, dass Will Turner das Leben auf hoher See eigentlich gefallen müsste. Aber als er am Ende des dritten Teils verflucht wird und zehn Jahre lang als Kapitän der Flying Dutchman die Meere besegeln muss, scheint es so, als würde er sich wünschen, dass er lieber ein Lehrling in der Waffenschmiede geblieben wäre.

