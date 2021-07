Internet-Flirts: Die lustigsten Tricks der Stars!

In Hollywood entstehen Lovestorys wie im Film? Nö! Genau wie ganz normale Mädels versuchen auch die Promi-Girls, ihren Crush über Social Media klarzumachen. Die Flirt-Tricks der Stars?! Wir verraten, wie Demi Lovato, Bella Thorne, Bella Hadid und Co. auf den Social Media-Kanälen flirten!

Demi Lovatos Insta-Attacke auf Superman

Sängerin Demi Lovato weiß, wie sie ihren Crush um den Finger wickeln kann. Bei Sänger Joe Jonas, Schauspieler Wilmer Valderrama oder Wrestler Guilherme 'Bomba' Vasconcelos hat es bereits funktioniert. Die 25-Jährige hatte es auch auf einen neuen Hollywood-Star abgesehen: Um an "Superman"-Hauptdarsteller Henry Cavill ranzukommen, versuchte Demi ihr Glück auf Instagram. Ihre Strategie: Erst folgte sie Henry, um einen ersten Kontakt herzustellen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Dann postete sie ein super-sexy Bild von sich. Anschließend likte sie noch zwei Pics des Schauspielers, um ihn auf sich aufmerksam zu machen. Und das hat nur Minuten später geklappt: Henry likte zurück und schrieb sogar unter eines ihrer Fotos: "Das ist toll! Nettes Bild, Miss Lovato." Das zeigt: Lockeres und freundliches Liken und Kommentieren bei den Posts des Schwarms ist super, um auf sich aufmerksam zu machen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Bella Hadid "singt" sich in Tygas Herz

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und ein Video sagt noch so viel mehr! Denn dieser Clip von Bella Hadid schreit scheinbar in die Welt hinaus: New Couple Alert! Vor einigen Jahren postete das Model ein Video in seiner Insta-Story, über das bis heute viele Fans diskutieren. Darin zeigt sich Bella mit Herzchen-Filter im Auto. Nichts Ungewöhnliches, oder?! Doch wer den Ton anstellt, hört im Hintergrund Tygas neuen Song "Temperature".

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Ein Flirt-Angriff auf den Rapper?! Tyga entdeckte das Video, sicherte es auf seinem Phone, postete es später selbst auf Instagram und verlinkte Bella darin. Für Insta-User Grund genug, um die beiden zu shippen und ihnen den Pärchen-Namen Byga zu geben. Süß! Du findest auch etwas cool, was dein Schwarm macht? Dann zeig es ihm/ihr! Gib Likes, reposte Stuff und zeig, dass du ihn/sie unterstützt.

Bella Thornes Snap-Flirt-Falle

Eine Zeit lang hatte es Bella Thorne auf den Basketballer Chandler Parsons abgesehen. Im Februar 2017 sah sie ihre Chance dann gekommen: Bella besuchte ein Spiel seiner Mannschaft Memphis Grizzlies, stylte sich in Basketball-Trikot und malte sich seine Spieler-Nummer ins Gesicht. Das alles hielt die 20-Jährige auch in ihrer Snapchat-Story fest. Mit Erfolg: Chandler wurde durch die Clips auf Bella aufmerksam. Schon kurze Zeit später wurden sie knutschend in einem Club gesehen. Damit beweist sie: Wer sich was traut, kommt oft weiter! Das ist auch beim Flirten so. Mutige Girls und Boys können ruhig mal richtig offensiv werden. Ihr habt nix zu verlieren …

Bella Thorne besuchte das Basketball-Spiel mit einer Freundin Snapchat / Bella Thorne

Zara Larssons Liebeserklärung an einen Unbekannten

Ihre Lovestory ist besser als jeder Film: Zara Larsson verliebte sich Hals über Kopf in das Model Brian Whittaker, als sie Bilder von ihm im Internet entdeckte. Prompt postete sie die Pics auf Twitter und fragte öffentlich, wer dieser heiße Typ sei. Das ging natürlich auch an Brian selbst nicht vorbei. Als er den Tweet sah, meldete er sich sofort bei der Blondine – immerhin war es ja Superstar Zara Larsson, die nach ihm suchte. Ein Jahr später verabredeten sich die beiden in London zum ersten Date, zwei Jahre nach Zaras Tweet wurden sie schließlich ein Paar.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Wir haben uns in Paris zum Essen getroffen, weil ich Termine dort hatte und er wegen der Fashion Week in der Stadt war. Als ich ihn sah, hat er mich einfach umgehauen!", schwärmte Zara damals im BRAVO-Talk. Mittlerweile sind die beiden nicht mehr zusammen. Die Flirt-Lektion: Vor allem auf Social Media-Plattformen verguckt man sich schnell in Pics von fremden Boys und Girls. Aber wie den ersten Schritt machen, wenn man den anderen gar nicht kennt? Nutzt eure Community-Power und lasst euch über Freunde und Bekannte mit dem Schwarm connecten – die coole Form, verkuppelt zu werden!

!-->!-->!-->