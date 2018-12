Flieg nach Paris zu den Killerpilzen!

Wahnsinn: Jo, Fabi und Mäx treten in Paris auf - und du kannst live bei ihrer Show dabei sein! Plus: Wir verraten Details über die neue Single plus Tour!

Das ist deine Chance: Wir verlosen 2 Tickets für den Auftritt der Killerpilze in Paris am 21. Mai. Du kannst mit einer Begleitperson dorthin reisen - Hotel und Anreise sind natürlich im Preis inbegriffen!

Am 6. Juli erscheint dann auch endlich die neue Single von Jo (17), Fabi (14) und Mäx (18) - "liebmichhassmich" wird der Song heißen! Das neue Album soll ebenfalls im Juli veröffentlicht werden.

Wenn du so lange nicht warten willst, kannst du die Killerpilze live auf Tour sehen - hier sind die Termine:

.05.2007 Soltau, Heidepark

2.05.2007 Stadtbergen, Open Air

3.05.2007 Soltau, Heidepark

21.05.2007 Paris, La Boule Noire

07.07.2007 Nürnberg, Serenadenhof

08.07.2007 Gaffenberg, Festival

.07.2007 Frankfurt, Opern air (Support für Avril Lavigne)

2.07.2007 Hamburg, Stadtpark (Support für Avril Lavigne)13.07.2007 CH - Herbriggen bei Zermatt, Festival

8.07.2007 Erfurt, Mega Rock

21.07.2007 Nordhorn, Festival

