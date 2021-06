Ferienjobs ab 16: So kannst du schnelles Geld verdienen!

Ein Ferienjob ab 16 kann dir dabei helfen, dein Taschengeld ordentlich aufzubessern! Endlich mal so richtig was gönnen? Bald gar nicht mehr so unrealistisch! 😊 Worauf du achten musst, wo und wie du deinen perfekten Ferienjob ab 16 finden kannst und was eigentlich der Unterschied zwischen einem Ferien- und einem Schülerjob ist, haben wir für dich hier zusammengetragen.

Ferienjob ab 16: Das sind die Vorgaben

Während für Jugendliche mit etwa 14 Jahren besondere Regeln bei Ferienjobs gelten, können Ältere bereits einige andere Tätigkeiten angehen. Das Jugend­arbeits­schutz­gesetz hat nämlich für einen Ferienjob ab 15 bis 17 Jahren folgende Richtlinie festgelegt:

Du darfst mit 16 einen Ferienjob von maximal 4 Wochen im Jahr annehmen

annehmen Deine Arbeitszeiten dürfen maximal 8 Stunden am Tag, 40 Stunden und 5 Tage die Woche betragen

betragen Dein Ferienjob muss zwischen 6 Uhr morgens und 20 Uhr abends und unter der Woche stattfinden (Informiere dich über Ausnahmen in der Gastronomie, Schichtbetrieben oder ähnlichem)

(Informiere dich über Ausnahmen in der Gastronomie, Schichtbetrieben oder ähnlichem) Du brauchst die Einverständniserklärung deiner Eltern für einen Ferienjob ab 16

deiner Eltern für einen Ferienjob ab 16 Dein Arbeitgeber muss für dich eine Unfallversicherung abschließen

abschließen Informiere dich mit deinen Eltern vorher genau über weitere Versicherungen , deinen maximalen Verdienst und Co. etwa bei eurer Krankenversicherung und dem Finanzamt

, deinen maximalen Verdienst und Co. etwa bei eurer Krankenversicherung und dem Finanzamt Die Arbeit darf dich selbstverständlich nicht von deiner Schulausbildung ablenken, dich überanstrengen oder durch besonderes Unfallrisiko, Hitze oder ähnliches gefährden

Diese Ferienjobs kannst du mit 16 machen

Ob im Handwerk oder im Eisladen – Ferienjobs mit 16 sind alles andere, als eintönig! industryview / iStockphoto

Für Ferienjobs bis 14 Jahren heißt es, dass sie nur „einfache Aufgaben“ beinhalten sollen, wie etwa Zeitung austragen, Babysitten oder Nachhilfe geben. Wenn du dir mit 16 einen Ferienjob suchst, kannst du solche Arbeiten natürlich immer noch machen. Aber du darfst dich genauso nach etwas Anspruchsvollerem umsehen, wie zum Beispiel:

Kellnern, Küchenhilfe

Eis verkaufen

Promotion (Flyer verteilen, Leute auf der Straße informieren etc.)

(Flyer verteilen, Leute auf der Straße informieren etc.) In Handwerksbetrieben oder bei Produktionen mithelfen

In Läden mitarbeiten (Regale auffüllen, kassieren etc.)

(Regale auffüllen, kassieren etc.) In der Nachbarschaft helfen (Gartenarbeit, Winterdienst, Computerunterricht geben, Haussitten)

(Gartenarbeit, Winterdienst, Computerunterricht geben, Haussitten) online Geld verdienen (z.B. Apps testen, Texte schreiben)

Finde deinen perfekten Ferienjob ab 16

Mit etwas Geduld und Einsatz findest du den für dich perfekten Ferienjob bestimmt schnell! :sturti / iStockphotos

In diesem Alter geht es schon so langsam aber sicher in Richtung Berufsorientierung und Einstieg in die Job-Welt. Deshalb solltest du dir, wenn möglich, mit 16 einen Ferienjob suchen, der dich für die Zukunft weiterbringen kann und dich tatsächlich interessiert. Natürlich kannst du dabei meist noch nicht die coolsten Aufgaben machen, aber es ist eine super Möglichkeit, um in eine bestimmte Branche reinzuschnuppern (z.B. Mode, IT, Einzelhandel oder Handwerk). Frag mal in deinem Verwandten- und Bekanntenkreis rum, schreib oder ruf interessante Unternehmen in deiner Nähe an, check online die wichtigsten Portale wie schuelerjobs.de oder verteile selbst einen Flyer, auf dem du deine Hilfe anbietest, in der Nachbarschaft, der Schule oder deinem Sportverein. Wenn du dir Mühe gibst und Einsatz zeigst, wirst du bei deiner Suche nach einem geeigneten Ferienjob ab 16 auf jeden Fall fündig!

Wo finde ich Ferienjobs für 16-Jährige

Wie gesagt, Ferienjobs ab 16 kannst du in deiner direkten Nachbar*innenschaft meist recht schnell finden, ob im Supermarkt oder beim Einzelhandel. Aber wir leben eben im digitalen Zeitalter. 😉 Das haben auch die Unternehmen verstanden, die Aushilfen benötigen und deswegen findest du auf unterschiedlichsten Jobportalen meist eine große Auswahl an passenden Ferienjobs! Wir haben dir eine kleine Auswahl zusammengestellt:

schuelerjobs.de

jobruf.de

studentjob.de

ferienjobber.net

Für Schüler*innen brüstet sich schuelerjobs.de als „die Jobbörse Nr. 1“ und tatsächlich ist die Seite ziemlich gut aufgebaut und bietet eine große Übersicht an vielseitigen Ferienjobs ab 16. Es gibt allerdings keine großartigen Kategorien: Du kannst dir lediglich alle Schüler*innenjobs anzeigen lassen und dann och nach der Region filtern. Praktisch, wenn du noch so gar keinen Plan hast, was du in den Ferien machen möchtest. Achte aber auf die Altersbeschränkung – manche Jobs sind erst für 18-Jährige und Ältere gedacht!

Auf dem Portal jobruf.de fällt schon einmal positiv auf, wie schön geordnet alles ist: Suchst du speziell Wochenendjobs, Ferienjobs oder Nachhilfe-Jobs? Kein Ding, dafür gibt es jeweils eine eigene Kategorie! Unpraktisch dabei: Wenn du nicht gerade in einer „beliebten“ Stadt wohnst, musst du dich ganz schön durchklicken, denn einen Filter für Regionen oder gar Städte gibt’s leider nicht.

Die Seite studentjob.de bietet eine gute Übersicht: Du musst einfach nur deine Stadt angeben und wonach du suchst – gut für Leute, die schon genau wissen, welche Art Job sie machen möchten. Aber auch für die anderen gibt es Filter wie „Ferienjob“ oder „Nebenjob“. Sogar nach „Art der Arbeit“ kannst du filtern! Das spart dir auf jeden Fall eine Menge Zeit bei der Suche.

Auf ferienjobber.net gibt es, wie der Name schon sagt, nur Ferienjobs! Die Seite wirkt etwas Oldschool, aber die wichtigsten Funktionen sind da: Du kannst nach Regionen filtern und siehst alle Ferienjobs in deiner Nähe.

Jobs für unter 16 Jahren

Du suchst einen Job, bist aber noch keine 16? Auch kein Problem! Du musst allerdings andere Regelungen beachten als Ältere. Zum Beispiel darfst du nur eine begrenzte Anzahl an Stunden pro Tag arbeiten. Aber auch damit lassen sich schon einige Jobs annehmen! Weitere Infos haben wir für dich hier zusammengestellt:

Ferienjob ab 14

Bist du schon 15 Jahre alt, gelten für dich nochmal andere Regelungen! Du darfst:

In den Schulferien einem Ferienjob maximal 4 Wochen pro Jahr nachgehen

Maximal 40 Stunden pro Woche arbeiten

Was ist der Unterschied zwischen Schülerjob und Ferienjob?

Ob Schüler- oder Ferienjob: Wichtig ist, dass du Spaß hast und der Job keine reine Qual ist! 😊 GrapeImages / iStockphotos

Ein Schülerjob unterscheidet sich vom Ferienjob insofern, als dass die Regelungen teilweise sehr viel strenger sind! Denn du darfst zwar zwischen 15 und 17 theoretisch bis zu 40 Stunden die Woche arbeiten, aber: Als Schulpflichtige*r darfst du maximal 2 Stunden nach dem Unterricht (aber nicht später als 18 Uhr) arbeiten. Wochenendschichten sind auch tabu. Der Schülerjob soll dich eben nicht von deinen Schulpflichten ablenken oder zu sehr belasten! Da Ferienjobs, wie der Name sagt, in den Ferien stattfinden, gibt es dieses Problem dort nicht. Wir haben alles Relevante zum Thema Schülerjobs ab 16 für dich hier aufgeführt:

Schülerjobs ab 16

Lieber Schülerjob statt Ferienjob? So klappt's!

Dir sind deine Ferien heilig und du möchtest, wenn dann während der Schulzeit dein Taschengeld mit einem Schülerjob aufbessern? Gar kein Problem. Hier erfährst du, welche Regeln bei Schülerjobs mit 15, 16 oder 17 gelten und was du vor allem beachten musst, wenn du noch Pflichtschüler bist. Viel Erfolg!

Mehr zum Thema

