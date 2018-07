FAQ: Fragen zu BRAVO.de

Muss ich angemeldet sein, um BRAVO zu nutzen?

Nein, du musst nicht angemeldet sein. Aber Kommentierten, Bewerten, im Forum Posten, Chatten und an Aktionen teilnehmen können nur angemeldete Nutzer.

Ist BRAVO.de kostenlos?

Ja, die Nutzung von BRAVO.de ist kostenlos.

Kann ich mit meinem BRAVO-Login auch bravo.de/girl, bravo.de/sport und bravo.de/dr-sommer nutzen?

Ja, du brauchst dich nur 1x registrieren, um die Funktionen (für die ein Login nötig ist) auf allen 4 Seiten nutzen zu können.

Privatsphäre: Was von mir ist auf BRAVO öffentlich, was ist geheim?

Deine privaten Daten (wie Name, Vorname, Adresse, E-Mail, Telefonnummer) etc. sind natürlich geheim. Auch deine Nachrichten und Chats sind nur für dich und deine Chat-Partner einsehbar.

Dein Username, dein Profilbild, deine Kommentare und Forum-Posts sowie deine Beiträge zu öffentlichen Aktionen (z.B. www.bravo.de/dein-star, www.bravo.de/lookbook) kann dagegen jeder sehen.

Community: Wie kann ich mich von BRAVO wieder abmelden?

Benutze einfach das Formular, das du - wenn du eingeloggt bist - hier findest:

mehr

Wie erfahre ich, dass ich bei einem Gewinnspiel gewonnen habe?

Gewinner werden entweder von uns oder unserem Kooperationspartner, der mit uns das Gewinnspiel zusammen veranstaltet, benachrichtigt.

Wo kann ich Verbesserungsvorschläge für BRAVO machen?

Schreib deine Verbesserungsvorschläge am besten in Feedback-Forum. Oder: Schreib eine Mail an online@bravo.de.

Chat: Wie kann ich mit jemanden Chatten?

Klick einfach auf das Nachrichten-Symbol, das du neben dem Profilbild oder dem Usernamen siehst: Und schon startest du einen Chat mit dem entsprechendem User.

Chat: Meldung „Diesem User kannst du keine Nachricht schreiben“

Manche User kann man aufgrund ihrer Chat-Einstellungen nicht anschreiben. Evtl. hat er den Chat deaktiviert – oder er hat dich geblockt.

Man kann einzelne User blocken (Einstellung: Diese User möchte ich blocken) oder den Chat auch komplett deaktivieren (Einstellung: Chat-Privatsphäre: Wer kann dich anchatten? > Niemand).

Chat: Kann man den Chat auch ausschalten?

Du kannst den Chat komplett deaktivieren: Gehe in deine „Einstellungen“. Unter „Chat-Privatsphäre“ kannst du auswählen: „Niemand kann dich anchatten.“

Chat: Ich will nicht, dass bestimmte User mit anchatten.

Du kannst einzelne User blocken, so dass sie dir keine Nachrichten schicken können. Gehe einfach in deine „Einstellungen“. Suche unten unter „Diese User möchte ich blocken“ den User heraus, den du blocken willst. Klicke dann auf „User blocken“: Der geblockte User kann dir keine Nachrichten mehr schreiben.

Übrigens: Die Blockierung kannst du jederzeit wieder lösen, indem du auf „Blockierung entfernen“ klickst.

Community: Gibt es bestimmte Regeln, die man in der BRAVO-Community beachten sollte?

Jeder sollte sich Respekt, Rücksicht und Fairness begegnen. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander. Hier findest du auch unsere Comunity-Nettiquette!

Community: Wie kann ich Verstöße melden?

Du findest an Beiträgen von Usern einen Button mit einem Ausrufezeichen (!), mit dem du Verstöße sofort melden kannst.

Wie melde ich User, die gegen Nutzungsbedingungen und Nettiquette verstoßen?

Gehe dazu in deine „Einstellungen“: Unten in der Mitglieder-Suche kannst du den User suchen, den du melden möchtest. Klicke dann auf den Button „User melden“.

Kommentare: Was ist „anonym“ Posten?

Wenn du beim Kommentieren oder auch im Forum „anonym“ auswählst, wird dein Profilbild und dein Username nicht angezeigt.

Technische Fehler: Etwas an der Seite Bravo.de funktioniert nicht. Was kann ich tun?

Schreib uns am besten eine Mail an online@bravo.de.



Deine Frage war nicht dabei? Schreib uns hier in das Kontaktformular.