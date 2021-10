Fans entdecken Hinweise: Sheldon in Psychiatrie nach „The Big Bang Theory“

Das Ende von „The Big Bang Theory“ erklärt

Mit 12 Staffeln und insgesamt 279 Folgen gehört „The Big Bang Theory“ (im Stream auf Netflix und Amazon Prime Video) zu den längsten Serien, die je produziert wurden – und zu denen, mit den meisten Fans. So war es herzzerreißend, als 2019 die letzte Folge ausgestrahlt wurde. Wir erinnern uns: nach jahrelanger Forschung bekamen Sheldon (Jim Parsons) und seine Frau Amy (Mayim Bialik) den Nobelpreis 🏆 verliehen.

Auf ihrer Reise zur Zeremonie nach Schweden wurde das Paar von der gesamten Clique begleitet. Die Dankesrede von Sheldon, in der er nicht (wie erwartet) seinen Intellekt 💡feiert, sondern stattdessen seinen Freunden für ihren Support dankt und ihnen (finnaly!) seine Liebe gesteht, dürfte allen die Tränen 😢 in die Augen getrieben haben. Die letzte Szene: Alle Freunde sitzen in Sheldons Wohnzimmer und essen zusammen … Und was kommt danach?

Sheldons Zukunft nach „The Big Bang Theory“

Was mit geliebten Figuren nach einem Serien-Aus passiert, bleibt in den meisten Fällen ein Geheimnis. Lediglich, wenn die Serie nach Jahren weitergedreht wird, wie aktuell „iCarly“ bekommen Fans einen Einblick, wie die Zukunft der Figuren aussieht. Und wo wir gerade davon sprechen: Genau in „iCarly“ haben Fans Hinweise gefunden, wie die Zukunft von Sheldon nach „The Big Bang Theory“ aussehen könnte!

"iCarly" wurde von 2007 bis 2009 ausgestrahlt und umfasste 6 Staffeln. Aktuell werden neuen Folgen gedreht! IMAGO / Everett Collection

Sheldon Cooper bei „iCarly“?

In der ersten Folge der vierten “iCarly“-Staffel mit dem Titel „Die Liebe und der Wahnsinn” (zu streamen bei Amazon Prime Video im Abo) aus dem Jahr 2010 (da gab es schon vier "The Big Bang Theory" Staffeln) hat Sheldon Darsteller Jim Parsons nämlich einen geheimnisvollen Gastauftritt. 🕵🏻‍♂️ In dieser besagten Folge besuchen Carly (Miranda Cosgrove) und ihre Freunde eine Nervenheilanstalt. Dort treffen sie auf einen mysteriösen Insassen (ohne Namen), gespielt von Jim Parsons, der allerhand verwirrende Dinge sagt, die sehr zu Sheldon passen!

Jim Parsons (r.) spielte in "iCarly" einen geheimnisvollen "Verrückten", der behauptet aus der Zukunft zu kommen Screenshot/ Nickelodeon

Hat Sheldon Zeitreisen erfunden?

Der Insasse fordert zunächst allerhand verrückt klingende Materialien und Elemente, die er in der Psychiatrie nicht bekommen kann. Schließlich gibt er zu: „Ich muss zurück! Zurück in die Zukunft!“ Diese Aussage ist ein Zitat aus den „Zurück in die Zukunft“ Kultfilmen, die auch bei „The Big Bang Theory“ stets eine große Rolle spielten. Immerhin forschten auch Sheldon und seine Freunde, ob Zeitreisen möglich seien oder nicht.

Sheldons Aussagen über die Zukunft

Der "Verrückte" behauptet weiter, aus dem Jahr 2077 zu kommen. Auch wenn es nicht erklärt wird, liegt es nahe, dass er eben wegen dieser Aussage in der Nervenheilanstalt gelandet sein muss 🤷🏻‍♀️. Das klingt doch wirklich nach einem Abenteuer, das Sheldon Cooper zustoßen könnte. Auch das Verhalten des Insassen – fordernd und ein bisschen nervig – ähnelt verdammt Sheldon. Er berichtet weiter, dass Justin Bieber 2029 von Aliens entführt, Kalifornien 2041 im Meer versinken und Carly später Vizepräsidentin der USA werden würde.

Ist das wirklich Sheldon in „iCarly“?

Natürlich ist nicht klar, ob es sich bei dem namenlosen „Verrückten“ um Sheldon handelt – manche Fans glauben aber durchaus daran. Es könnte aber auch einfach nur ein witziger Gag sein, den sich die Drehbuchautoren erlaubt haben, um die Zuschauer zu unterhalten. Das Gegenargument: In „The Big Bang“-Theory haben Sheldon und Leonard (Johnny Galecki) einen Pakt, sich – sollten sie später einmal Zeitreisen erfinden – zu einem bestimmten Punkt an einem bestimmten Abend in ihrer WG zu treffen. Und die Szene in „TBBT“ zeigte: es kam keiner… Aber: vielleicht ist bei Sheldons Zeitreise einfach – wie zu erwarten – nur allerhand schief gegangen. Fans werden es wohl nie erfahren (solange "The Big Bang Theory" nicht doch wie durch ein Wunder fortgesetzt würde).