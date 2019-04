Schau Dir an, wie viel Spaß die One-Direction-Boys bei den Dreharbeiten hatten!

Alle lieben One Direction! Allein in ihrer Heimat England haben die fünf Jungs innerhalb kürzester Zeit über eine halbe Million Platten verkauft - und auch der Rest der Welt ist längst verrückt nach Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles und Louis Tomlinson.

Am 3. Februar erscheint mit Up All Night das erste Album von One Direction, das unter anderem den Hit What Makes You Beautiful und die neue Single One Thing enthält.

Video "One Thing" spielt in London

In ihrem neuen Video begeben sich One Direction auf Eroberungstour durch London. Unterwegs in einem der typischen, roten Doppeldeckerbusse, in dem die fünf Jungs ihre neue Single One Thing performen, treffen sie an jeder Straßenecke verdutzte Fans und lassen sich zu einem spontanen Auftritt mit ihnen überreden.

Was hinter den Kulissen geschah, sehr ihr hier exklusiv im Behind the Scenes-Video!

