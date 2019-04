Exklusiv: Gülcan im großen Lügendetektor-Test!

BRAVO: Wirst du deinen Freund Sebastian bald heiraten? Gülcan: "Ja, das will ich!!" (Lügendetektor:) WAHR! Gülcan: "Wir sind ja seit einem halben Jahr miteinander verlobt, weil wir total ineinander verknallt sind! Sebastian und ich haben uns wirklich ganz doll lieb! Deswegen wollen wir auch demnächst heiraten! Ich wünsch mir so eine richtig klassische, roman­tische Hochzeit mit ihm! Vielleicht sogar noch in diesem Jahr!" » Hier geht's zum Gülcan-Quiz!