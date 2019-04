Exklusiv: Gülcan im großen Lügendetektor-Test!

BRAVO: Bist du schwanger? Gülcan: "Nein! (Lügendetektor:) WAHR! Gülcan: "Willst du damit sagen, dass ich dick geworden bin? Hab ich einen Kugel­bauch bekommen? Also jetzt im Moment denke ich ehrlich gesagt wirklich nicht über Kinder nach! Ich fühl mich selber manchmal noch so albern und kindisch im Kopf! Wie soll ich denn bitte mit meinen drei Gehirn­zellen Kinder erziehen!? Aber später will ich trotzdem gerne zwei Kinder: einen Junge namens Kevin und ein süßes Mädchen namens Chantal (lacht)! "