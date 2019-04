Exklusiv: Gülcan im großen Lügendetektor-Test!

BRAVO: Hast du schon mal ein Tier getötet? Gülcan: "Ähm. Nöö . . ." (Lügendetektor:) LÜGE! Gülcan: "(Fängt an zu schluchzen.) Das darf eigentlich keiner wissen! Aber okay, ich gestehe: Ich hab meinen grünen Wellensittich 'Butschi' getötet, als ich sechs war. Aber nicht mit Absicht! Der war eigentlich total knorke drauf, hat niemanden gebissen und ist immer lieb auf die Schulter geflogen. Eines Tages hab ich ihn in die Hand genommen, weil er so weich war, und ihn ganz fest gedrückt. Daraufhin hat der so lustig herumge­flattert, dass ich noch mal zugedrückt habe und noch mal und irgend­wann hat er dann nicht mehr geflattert! Oh Gott, mein Vater hat so geweint. Wir haben den Vogel dann alle zusammen im Wald begraben. Das war ein Familientrauertag. Alle in Schwarz! Bis heute wusste allerdings keiner, dass ich 'Butschi' kaltgemacht habe. Hoffentlich liest mein Vater das nicht! Sonst gibt's Hausarrest für sechs Jahre (lacht)!"