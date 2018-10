Bei der Songzeile "Let's get some steam in the kettle" wippst du mit deiner linken Körperhälfte in einer kreisförmigen Bewegung in die Luft. Bei jeder dieser Bewegungen machst du einen ausladenden Schritt mit deinem linken Bein, bis dein Körper zur linken Bühnenseite gedreht ist. Diesen Bewegungsablauf führst du zweimal aus, und zwar bei den Worten "Steam" und "Kettle".