"Euphoria": Elliot-Star spricht über Drogen-Skandal

"Euphoria"-Star packt aus

Schauspieler Dominic Fike ist seit Staffel 2 ein Teil von der HBO-Erfolgsserie "Euphoria". Er droppte nun, dass er bereits in Season 1 ein Teil der Serie sein wollte. Er war tatsächlich auch beim Vorsprechen bei HBO, doch das ging ganz schön in die Hose. Dominic konsumierte vor dem Vorsprechen Pilze und war deswegen während er die Zeilen des Drehbuchs vorlas high von den Drogen. Er selbst betitelte das Vorsprechen wirklich als reine Katastrophe.

Die Buchstaben aus dem Drehbuch fingen in seinem Kopf das Tanzen an und Dominic musste die ganze Zeit lachen. Außerdem fing er auch noch an, sich über alle Anwesenden im Raum lustig zu machen. Unter anderen über den "Euphoria"- Filmregisseur und Drehbuchautor Sam Levinson. Sein Verhalten führte dazu, dass er damals kein Teil der Serie wurden. Alles änderte sich aber, als die Figur Elliot in die Show intrigiert wurde.

Perfekt für die Figur des Elliot

Sam Levinson hatte Dominic Fikes Vorsprechen nicht vergessen. Durch seine Art und seinen Charakter war er perfekt für die Figur des Elliot und somit ergatterte er sich diese Rolle! Eine 3. Staffel "Euphoria" wurde bereits auch bestätigt. Auch hier wird Dominic Fike, neben Zendaya und den anderen HBO-Stars der Serie zu sehen sein. Mit Sicherheit wird es auch die ein oder andere neue Rolle in der Show geben. Es wird auch gemunkelt, dass ein super bekannter TikTok-Star bei "Euphoria" Staffel 3 dabei sein wird. Einen offiziellen Starttermin gibt es zwar noch nicht, aber man vermutet, dass wir erst 2024 mit Staffel 3 von "Euphoria" rechnen können – definitiv nicht vor 2023.

