Ester Expósito: 10 Fakten über den „Elite“-Star

Ester Expósito ist mit ihrer Rolle in der beliebten Serie "Elite" zu einer extrem beliebten Schauspielerin geworden. Aber wie tickt der Netflix-Star privat und was sollten Fans unbedingt über sie wissen? Hier kommen zehn spannende Fakten über das Leben von Ester:

Ester Expósito: Alter, Wohnort, Schauspielkarriere

Ester Expósito wurde am 26. Januar 2000 in Madrid geboren. Die spanische Hauptstadt ist auch der aktuelle Wohnort der 21-Jährigen. Als weiblicher Wassermann ist Ester ein besonders starkes Sternzeichen. Eigenschaften des Wassermanns sind Selbstbewusstsein, Kreativität und Abenteuerlust. Das merkt man auch an ihrem Lebenslauf: Schon mit sieben Jahren hat sie erste schauspielerische Erfahrungen gesammelt, denn in der Schule gewann sie eine Schauspielpreise in Spanien! Mit nur 15 Jahren ergatterte sie ihre erste Rolle in einer Fernsehserie namens "Vis a vis".

"Elite" & Co.: Ester Expósito auf Netflix

Mit der spanischen Serie "Estoy vivo" feierte Ester Expósito 2017 ihr Debüt als Schauspielerin in Spanien. Der internationale Durchbruch folgte dann mit der Erfolgsserie "Elite". Seit 2018 spielt Ester die durchtriebene Schülerin "Carla" und geht in ihrer Rolle vollkommen auf! Seit März 2020 läuft bereits die dritte Staffel von "Elite" auf Neflix und die Fans stehen voll auf die Dramen und Intrigen! In den neuen Staffeln von "Elite" wird "Carla" jedoch nicht mehr zu sehen sein. Dafür könnt ihr Ester in einer anderen Mini-Serie auf Netflix mit dem Titel "Jemand muss sterben" sehen.

Ist Ester Expósito in einer Beziehung?

Ester Expósito war zuvor mit ihrem "Elite"-Kollegen Álvaro Rico zusammen. Fans haben das Serien-Paar ziemlich gefeiert und waren sehr traurig, als die Beziehung in die Brüche ging. Mittlerweile hat die Schauspielerin einen neuen Freund: Alejandro Speitzer – er ist Schauspieler aus Mexiko. 💘

Ester arbeitet auch als Model

Die hübsche Blondine ist nicht nur Schauspielerin, sie setzt ihren Traumbody auch gerne in Szene – und arbeitet als Model. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie immer wieder ultra heiße Shooting-Schnappschüsse mit ihren Followern. Sie ist außerdem auch eine krasse Feministin und setzt sich regelmäßig für Frauenrechte ein.

Ester Expósitos Instagram

Ihre Abonnentenanzahl auf Instagram ist seit ihrem Netflix-Durchbruch extrem durch die Decke geschossen. Mittlerweile besitzt die 21-Jährige krasse 26,4 Millionen Follower (Stand: 22.04.2021), was sie zur beliebtesten Spanierin auf Instagram macht. Damit hat sie sogar ihre spanische Schauspiel-Kollegin Úrsula Corberó ("Tokio" aus "Haus des Geldes") überholt. Úrsula kann auf 21 Millionen Follower (Stand: 22.04.2021) stolz sein.

Das sind Ester Expósitos Hobbys

Neben der Schauspielerei und dem Modeln findet Ester auch noch Zeit für Hobbys. Dazu gehört auf jeden Fall das Tanzen und das Singen. Oft teilt Ester ihren Spaß daran auch mit ihren Fans und zeigt in ihren Dance-Clips, wie sie ihre Hüften kreisen lässt! 💃🏻

Ester macht gerne Party

Deshalb gehört das Tanzen wahrscheinlich auch zu ihren Hobbys! Beim Party machen tanzt und singt man und hat jede Menge Spaß mit seinen Freund*innen. Alles Dinge, die Ester liebt und ihr einfach ein gutes Gefühl geben. 😊

Fashion ist ihre Leidenschaft

Ester Expósito ist in ein richtiges Fashion-Girl! Sie weiß, welcher Style zu ihr passt und wie sie richtig was aus sich rausholen kann – gerne sexy und immer up-to-date. Das ist Esters Look und der steht ihr verdammt gut! 🤩

So sportlich ist Ester!

Für ihren schlanken und fitten Körper arbeitet die Schauspielerin hart. Sie hat sogar einen eigenen Personal Trainer engagiert, der sie zu einem anspruchsvollen Training und einer gesunden Ernährung motiviert. 💪🏼

Sie liebt die Natur und das Reisen

Ester Expósito liebt es, in der Natur unterwegs zu sein und sie zu entdecken! Schöne Spaziergänge durch den grünen Park entspannen die 21-Jährige nach einem stressigen Tag und bringen sie runter! Sie fühlt sich aber auch in der großen weiten Welt zu Hause. Ester reist gerne und mag es, neue Menschen und Kulturen kennenzulernen. 🌏

