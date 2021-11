Erster schwuler Sex: So geht's!

Erster schwuler Sex!

Dein Freund und du seid schon seit einiger Zeit ein Paar? Der erste Kuss liegt hinter euch, ihr seid euch beim Petting schon nähergekommen und möchtet nun den nächsten Schritt wagen? Vielleicht bist du aber gar nicht in einer festen Beziehung, möchtest aber trotzdem gerne mit einem Jungen, dem du vertraust, Sex haben? Oder du suchst nach anderen Möglichkeiten mit ihm intim zu werden? Wie auch immer. Wenn du dich als Junge bereit für dein erstes Mal mit einem anderen Jungen fühlst, hast du wahrscheinlich einige Fragen dazu. Zum Beispiel: Wie soll ich es machen? Wer macht es bei wem zuerst? Wird es wehtun? Muss ich mich irgendwie darauf vorbereiten?

Hier findest du Tipps für den ersten schwulen Sex:

Weitere Infos zu dem Thema:

Wie lerne ich einen homosexuellen Jungen kennen?

Es ist gar nicht so leicht zu erkennen, ob ein Junge auch schwul ist. Du weißt ja nicht, wie dein Schwarm tickt. Schließlich steht niemandem auf die Stirn geschrieben: „Hallo, ich bin homosexuell!“ Klar könntest du ihn einfach fragen, aber das muss man sich erstmal trauen. Und die Idee, so offensiv zu sein, gefällt auch nicht jedem. Also, was tun? In den meisten Städten gibt es Treffpunkte für homosexuelle Jugendliche. Dort begegnest du Mädchen und Jungen, mit denen du offen über alles reden kannst. Vielleicht läuft dir dort sogar dein Traumboy über den Weg. Flirten kannst du natürlich auch online. Im Netz gibt es Chats und Foren für schwule und lesbische Jugendliche. Bestimmt ist auch jemand aus deiner Gegend dabei.

