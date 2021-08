Erster Kuss: Die besten Orte

Ist das aufregend! Ihr habt euch ein paar Mal getroffen, versteht euch mega und jetzt steht er kurz bevor: der erste Kuss! Doch wenn beide schüchtern sind, das Timing oder die Stimmung nicht passen, kann bis dahin eine gefühlte Ewigkeit vergehen. Oder du fragst dich, wo es am romantischsten bzw. entspanntesten ist, sich das erste Mal zu küssen? Dann haben wir hier die zehn beliebtesten und besten Orte für den ersten Kuss:



Dancefloor: für Flippige!

Ihr seid selbstbewusst, gerne unter Leuten und echte Partypeople? Dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass ihr euch auf der Tanzfläche, am ehesten zu langsamer Musik, nahe kommt - und sich eure Lippen das erste Mal berühren!



Couch: für Gechillte!

Ziemlich häufig suchen sich Mädchen und Jungs jedoch lieber einen privaten Ort für den ersten Kuss aus. Erst gemütlich DVD gucken, sich langsam aneinander kuscheln und schwupps ergatterst du den ersten Kuss, ganz entspannt und ohne nervige Zuschauer.



Bushaltestelle: für Gentleman!

Ihr hattet ein tolles Date und jetzt heißt es: Time to say Goodbye! Wann, wenn nicht jetzt, ist die perfekte Knutsch-Zeit! Beim Abschied bringt der Junge das Girl zur Bushaltestelle und beim Abschied gibt es diesmal kein Küsschen auf die Wange, sondern einen richtigen auf den Mund!



Park: für Romantiker!

Ihr wart spazieren, Boot fahren oder Schlittschuh laufen? Und habt euch eine tolle Zeit im Park gemacht? Dann ist die nächste Parkbank eure! Einfach setzen, den Kopf auf die Schulter legen, den Arm um sie und schon habt ihr die perfekte Position um loszuküssen!



Café: für Gesellige!

Ihr seid in der City, erst shoppen und jetzt chillen im Café angesagt? Fremde Leute und laute Geräusche stören euch nicht im Geringsten? Wieso dann nicht hier an Ort und Stelle loslegen? Tipp: Erst gegenseitig mit Kuchen, Cookies und Co. füttern, das schafft Nähe, ihr habt nur Augen füreinander und damit beste Knutsch-Voraussetzungen!



Schulhof: für Mutige!

Okay, eigentlich ist die Schule nicht wirklich ein Spitzen-Ort für romantische Aktionen. Aber wenn ihr euch eine ruhige Ecke sucht, kann der Schulhof eine aufregende Location sein für den ersten Kuss! Aber: Lange unbeobachtet bleibt ihr hier sicher nicht. Also macht euch auf Kommentare anderer gefasst!



Schwimmbad: für Action-Fans!

Fun im Wasser, um die Wette rutschen, sich gegenseitig tunken: Nirgends kommst du deinem Schwarm so schnell, so nah wie im Schwimmbad! Wenn sich da mal keine Kuss-Chance ergibt…



Bett: für Allein-sein-Woller!

Du bist bei ihm/ihr zu Hause im Zimmer? Und ihr kennt euch schon länger? Dann ist meist das Bett der gemütlichste Ort um abzuhängen! Musik hören, Bilder schauen, im Web surfen: Wer schon so nah nebeneinander auf dem Bett liegt, sollte den ersten Kuss ganz von alleine passieren lassen. Einfach etwas zu ihr/ihm drehen und los geht's!



Kino: für Schüchterne!

Ganz nah nebeneinander sitzen, zusammen beim Film mitfiebern und dann ist es auch noch dunkel: Kein Wunder, dass das Kino bei vielen DER Ort schlechthin ist, um die ersten Küsse zu wagen! Keiner sieht was und das verstärkt das Kribbeln im Bauch noch weiter - perfekt vor allem für eher Zurückhaltende!



Dein erster Traum-Kuss-Ort war nicht dabei? Egal wo! Schließlich gilt: Hauptsache er passiert überhaupt!