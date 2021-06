Erinnerst du dich? Diese Promi-Paare waren mal zusammen!

1. Jamie Dornan & Keira Knightley

Ja, es ist wahr: Von 2003 bis 2005 waren der heutige „50 Shades Of Grey"-Star und die „Fluch der Karibik“-Darstellerin ein Paar. Damals war Jamie noch unbekannt, während seine Freundin bereits eine ergfolgreiche Schauspielerin war. Um seine Karriere zu pushen, stellte die hübsche Britin ihn damals sogar ihrer Agentur vor – und die nahm ihn prompt unter Vertrag. Der Rest ist Geschichte… genauso wie ihre Beziehung ;)

2. Ryan Gosling & Sandra Bullock:

Ryan Gosling (38) stand schon immer auf ältere Frauen. Seine heutige Ehefrau Eva Mendes (44) ist sechs Jahre älter als er… doch das ist gar nichts gegen den Altersunerschied, den der Hollywoodstar mit seiner Ex Sandra Bullock hatte! Die „Ocean’s 8“-Schauspielerin ist ganze 16 Jahre älter als Ryan. Trotzdem funkte es 2002 beim Dreh zum gemeinsamen Film "Mord nach Plan"...

3. Taylor Swift & Taylor Lautner

Alleine den Vornamen nach zu urteilen, könnten diese beiden nicht besser zusammenpassen. Trotzdem hielt die Liebe der Sängerin und des „Twilight“-Stars nur ein paar Monate: Von August bis Dezember 2009 waren die beiden zusammen, nachdem sie sich zuvor am Set von „Valentine’s Day“ verknallt hatten.

4. Mila Kunis & Macauley Culkin:

Inzwischen ist Mila Kunis (35) glücklich mit Hollywood-Hottie Ashton Kutcher (40) verheiratet und hat zwei Kinder mit ihm. Doch davor war die hübsche Schauspielerin („Ted“) ganze sieben Jahre lang mit „Kevin allein zuhaus“-Darsteller Macauley Culkin (38) zusammen. Die beiden trennten sich 2011.

5. Paris Hilton & Nick Carter:

Als die beiden Blondies sich 2004 ineinander verknallten, waren sie total verrückt nacheinander, doch davon sollte nicht viel übrig bleiben. Nach der Trennung rechnete "Backstreet Boy" Nick (38) mit der Hotelerbin (37) ab: "Paris war das Schlimmste, was mir je passieren konnte"!

6. Natalie Portman & Jake Gyllenhaal

Offiziell zusammen waren die beiden Superstars nie, aber 2006 soll es heftig zwischen ihnen geknistert haben.

7. Michelle Rodriguez & Cara Delevingne

Seit diesem Sommer ist „Victoria’s Secret“-Model Cara Delevingne (26) mit „Pretty Little Liars“-Star Ashley Benson (28) liiert. Doch 2014 hatte Cara eine andere berühmte Schauspielerin an ihrer Seite: „Fast & Furious“-Star Michelle Rodriguez (40)!

8. Nick Jonas & Miley Cyrus

Ja, es ist wahr: Auch Miley Cyrus (26) und Nick Jonas (26) waren mal ein Paar! Und das sogar von 2007 bis 2009! „Nick und ich haben uns geliebt. Das tun wir immer noch, doch damals waren wir so richtig ineinander verliebt. Zwei Jahre lang waren wir fast unzertrennlich. Doch es war nicht leicht, unsere Beziehung vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Wir haben uns viel gestritten, und das war wirklich ziemlich hart", verriet Miley nach der Trennung in einem Interview mit „Seventeen“. Das Liebesaus hat die „Hannah Montana“-Darstellerin aber ganz schön mitgenommen: „Ich wollte meine Haare einfach schwarz färben, weil ich nicht mehr gut aussehen wollte, ich wollte eine drastische Veränderung. Ich rebellierte gegen alles, was Nick an mir gefiel“, verriet Miley damals. Doch irgendwann ist sie natürlich über ihre Jugendliebe hinweggekommen.

Heute ist Nick Jonas super happy mit Pryanka Chopra (36), die er bereits nach wenigen Monaten Beziehung heiratete. Auch Miley hat ihr Glück gefunden: Seit mehreren Jahren ist sie mit „Die Tribute von Panem“-Star Liam Hemsworth (28) zusammen.

9. Joe Jonas & Demi Lovato

Nach den gemeinsamen Dreharbeiten zu „Camp Rock“ waren die zwei Disney-Stars total in Love und wurden immer wieder händchenhaltend von Paparazzi abgelichtet. Demi verkündete damals, dass sie noch nie zuvor so glücklich gewesen sei. Trotzdem hielt ihre Beziehung nur ein paar Monate.

10. Channing Tatum & Amanda Bynes:

2006 kam „Magic Mike“-Star Channing (38) Amanda (32) ganz nah, als sie gemeinsam für die Komödie "She's The man - Voll mein Typ!" vor der Kamera standen. Kurze Zeit später lernte Channing jedoch seine große Liebe Jenna Dewan bei den Dreharbeiten zu „Step Up“ kennen. Die beiden gaben dieses Jahr nach zwölf Jahren das Ende ihrer Beziehung bekannt.