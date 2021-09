Ghosten: Was tun, wenn er sich nicht mehr meldet?

„Er meldet sich nicht mehr!“ Das ist ein Satz, den du bestimmt schon einmal (oder öfter) im Freund*innenkreis gehört hast oder gar selbst ausgesprochen hast. Eine bittere Situation und ein blödes Gefühl, in jedem Fall! Aber warum schreibt er plötzlich nicht mehr? Es gibt dafür zig Gründe, nicht alle haben mit dir zu tun, keine Sorge! Das Wichtigste: cool bleiben und es nicht persönlich nehmen! Ob er dich nun ghostet oder vielleicht einfach busy ist, niemandem ist jetzt geholfen, wenn du durchdrehst! Wir haben uns dem Thema mal genauer gewidmet und ein paar Tipps für dich! Und wenn du ein bisschen Empowerment brauchst, schau in unserer Galerie vorbei! You Go, Girl!

Girlpower: Starke Sprüche für starke Mädchen!

Er meldet sich nicht mehr: Was hat das zu bedeuten?

Es muss nicht gleich etwas Schlimmes bedeuten, wenn er nicht mehr schreibt! Finn Hafemann/iStockphoto

Gerade noch richtig nice miteinander geschrieben, dann schreibst du noch irgendwas und plötzlich: Funkstille! Es vergeht erst eine kurze Zeit, du denkst dir nichts dabei. Ein paar Minuten, dann sind es plötzlich Stunden, vielleicht sogar eine Woche … Bis du auf einmal merkst: Er schreibt nicht mehr. Das war’s jetzt. Wieso so plötzlich? Warst du nicht witzig genug? Warst du zu vorschnell? Zu flirty? Hat er denn nicht mitgemacht? Sehr schnell landen viele in einer Spirale aus Grübeleien, blöden Gefühlen und Selbstzweifeln! An dieser Stelle: cool bleiben und es auf keinen Fall persönlich nehmen! Es gibt hunderte mögliche Gründe, warum er sich nicht mehr meldet. Ein paar Beispiele gefällig?

Er ist kein Schreiber

Er ist mit Freund*innen/Familie unterwegs

Er macht Sport etc.

Er denkt über eine passende Antwort nach

Er hat’s verpeilt

Und das sind wirklich nur ein paar Gründe! Jede*r hat ein eigenes Leben, auch dein Crush! Manche Leute sind aber auch beispielsweise keine großen Fans vom Chatten, das muss nichts heißen! Oder er unternimmt gerade was mit Freund*innen oder der Familie. Da legen eben manche ihr Handy auch mal weg. 😉 Vielleicht ist er gerade beim Fitness oder trainiert mit seinem Verein, vielleicht zockt er auch gerade oder oder oder. Wir sind es gewöhnt, dass uns jede*r sofort auf alles antwortet, dabei vergessen wir schnell, dass es ein Leben fern von Insta und Co. gibt – du hast doch bestimmt auch eins? 😜 Es kann auch einfach sein, dass er die Nachricht gelesen hat und dann von irgendetwas abgelenkt wurde und vergessen hat, zu antworten. Dann kann es schon mal eine Woche dauern mit der Antwort. Alles ist möglich!

Fairerweise KANN es aber auch an dir bzw. eher an etwas liegen, dass du geschrieben hast. Auch das ist nicht das Ende der Welt! Im Chat kommen Ironie und Witz leider nicht immer so gut rüber, wie im echten Leben. Es fehlen die Mimik und Gestik! Was war deine letzte Nachricht? Vielleicht fühlt er sich dumm angemacht oder verarscht und schmollt gerade. Das lässt sich in jedem Fall richten! 😉 Versuch es mal mit einem Flirt – vielleicht glättet das schon die Wogen. 😊

Er meldet sich nicht mehr: Was soll ich machen?

Wenn du das Gespräch wieder in Gang bringen möchtest, haben wir ein paar Tipps Mixmike/iStockphoto

Meistens melden sich die Leute ja doch wieder und man fragt sich, warum man die ganze Zeit so ein paranoider Psycho war (ja, wir alle kennen das Gefühl 😂). Manchmal meldet er sich aber auch nach Wochen nicht mehr. Dann würden wir am liebsten dreitausend Nachrichten schreiben, uns erklären, das Gespräch wieder aufziehen, aber das kann nach hinten losgehen.

Also: tief durchatmen und überlegen! Und nein, wir meinen damit auch nicht, alle Nachrichten (am besten mit mehreren Freund*innen) durchzulesen und zu analysieren, wann wohl der genaue Zeitpunkt war, an dem er vielleicht oder vielleicht auch nicht das Interesse verloren hat. NOT helping! 🤣 Du könntest aber versuchen, das Gespräch mit einem ersten Schritt von deiner Seite wieder in Gang zu bringen. Hier ein paar Tipps:

Schick ein witziges Foto/Video/Gif whatever, vielleicht mit Verbindung zu eurem Gespräch bis dahin

Schon einmal was zusammen erlebt? Erwähn das und beginne damit ein Gespräch

Was immer geht, ist ein neues Insta-Foto hochzuladen – vielleicht sieht er es ja auch an, schon gibt’s einen Aufhänger!

Das geht andersherum genauso, also like sein Foto und schreib ihm gleich dazu!

Absolutes No-Go: passiv-aggressive Nachrichten

Zum letzten Tipp kann man gar nicht oft genug sagen: Bitte mach das nicht! Sowas wie „Kein Bock mehr?“ oder „Noch da?“ führt nie zu einem guten Ergebnis! Im „besten“ Fall, wollte dir die Person noch schreiben und fühlt sich nun schlecht. Oder sie denkt sich „das war unnötig“! Im schlimmsten ghostet sie dich schon seit Wochen und du verschwendest nur deine Energie.

Er schreibt nicht mehr – so lenkst du dich ab!

Mit Freund*innen chillen ist ja wohl besser, als angepissed auf das Handy zu starren! recep-bg/iStockphoto

Du starrst und starrst auf dein Handy und möchtest gleich am liebsten in den Bildschirm springen, weil er sich nicht mehr meldet? Auha. Zeit für Ablenkung! Ein paar Tipps dafür wären:

Mit Freund*innen chillen

Schauen, was bei Insta und Co. so anderes geht

Einmal dein Handy Zuhause lassen

Kurz mal mit Freund*innen abhängen oder telefonieren kann eine sehr gute Ablenkung sein. Was geht bei denen so? Versuche, deine Story im Hintergrund zu lassen, mache sie nicht zum Mittelpunkt des Treffens, das hilft weniger! Wenn du nicht vom Handy wegwillst, dann schau doch mal, was die anderen Leute so bei TikTok und Co. so treiben. Für die ganz Starken: Lass das Handy Zuhause. Lass es einfach Zuhause und geh raus! Du brauchst es nicht! Du schaffst das! Du bist besser als das!!!

Warum meldet er sich nicht mehr?

Wie gesagt, es kann super viele Gründe geben, warum dir eine Person gerade nicht schreiben kann. Es kann aber genauso sein, dass sie dir nicht schreiben will. Dann hat es vielleicht einfach nicht geklickt zwischen euch beiden! Klar, das „einfach“ ist leicht daher gesagt und das Gefühl, abgewiesen zu werden, ist nie schön. Aber mit dem Verknallen ist es so eine Sache. Da kommen super viele Faktoren zusammen, wie Charakter, Stimme, Gestik etc. Und nur, weil diese Dinge der einen Person nicht gefallen, sagt das nichts über die generelle Liebenswürdigkeit der anderen Person aus!

Ghosten ist (leider) inzwischen ganz schön verbreitet. Das Problem liegt dabei aber bei den Leuten, die ghosten, nicht bei denen, die geghostet werden. Auch wenn es das blöde Gefühl in dem Moment wohl kaum besser macht. Damit kannst du umgehen, wie du magst. Du kannst die Person blockieren, du kannst ihr aber auch eine (finale) Ansage machen, von wegen, wie man mit Menschen umgeht und so. Du kannst natürlich auch versuchen, den Kontakt aufrecht zu erhalten.

Aber frage dich dabei: Ist die Person das wert? Habe ich es verdient, so behandelt zu werden? Wir hoffen, dass du dich bei letzterer Frage für ein klares und lautes „NEIN!“ entscheidest. Zweifel? Dann schau mal, ob du nicht etwas von unseren 10 Regeln für mehr Selbstliebe lernen kannst. 😊

