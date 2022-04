Entweder oder Fragen: 200+ neue und lustige Fragen

Das Besondere an Entweder oder

Mit lustigen, spannenden, kniffligen oder frechen Entweder oder Fragen lernst du deine Mitspieler und die Menschen in deinem Leben noch besser kennen. Und das Beste: es kommt garantiert keine Langeweile auf, egal was du gerade machst: ob beim Treffen mit Freunden, auf einer Party oder bei einem Date.

Das Besondere an diesem Partyspiel ist, dass es durch die Fragen auf entspannte Weise möglich ist, den/die andere*n kennen zu lernen ohne, dass es verkrampft ist. Außerdem können etwa durch unsere kniffligen Fragen spannende Charakterzüge aufgedeckt werden. Wofür fürchtet sich dein Gegenüber? Ist er/sie egoistisch oder ein Teamplayer? Finde es heraus!

Wie spielt man Entweder oder?

Pizza oder Pasta? Sommer oder Winter? Fragen über Fragen! Beim Entweder oder Frage Spiel müssen du und deine Mitspieler harte Entscheidungen treffen, denn unsere Entweder-oder-Fragen haben es wirklich in sich. Wie auch beim Party-Game "Würdest du eher?" habt ihr die Wahl zwischen zwei Dingen, doch es kann nur eine Antwort geben. Wofür entscheidest du dich?

Ihr könnt „Entweder oder….“ im Team oder zu zweit spielen. Die Spielregeln sehen wie folgt aus:

Setzt euch in einen Kreis auf den Boden oder an einem Tisch.



Seid ihr zu zweit, setzt euch gegenüber voneinander.



Der Älteste in der Runde beginnt, seinem Sitznachbarn links von sich (oder beim Zweier Spiel, dem Gegenüber) eine Entweder oder Frage zu stellen, die diese*r dann beantworten muss.



Nun darf der/die gerade Befragte seinem/seiner Nachbar*in links von sich die nächste Frage stellen.



So geht die Fragerunde immer weiter. Seid ihr zu zweit wechselt ihr euch mit den Entweder oder Fragen natürlich einfach ab.



Die Fragen könnt ihr unten aussuchen und ablesen – oder vorher auf Zettelchen schreiben und aus einer Schüssel ziehen.

Entweder oder anders und aufregender spielen

In manchen Situationen wie auf Partys oder beim Spielen mit einer großen Gruppe Freunden, reicht es euch vielleicht nicht aus, „einfach“ nur eine Entweder oder Frage zu beantworten. Um das Spiel noch spannender und lustiger zu machen, könnt ihr auch eigene Regeln festlegen.

Hier einige Ideen dafür:

Alle Spieler*innen müssen die Entweder oder Frage innerhalb von 3 Sekunden beantworten – sonst ist er/sie ausgeschieden. Das gilt auch, wenn jemand eine Frage NICHT beantworten möchte.



Auch könnte jemand, der zu langsam ist oder nicht antworten will, nicht gleich ausscheiden, sondern muss stattdessen eine fiese "Wahrheit oder Pflicht"-Frage beantworten oder -Aufgabe erfüllen. Oder denkt euch eine Strafe aus, wie zum Beispiel, dass er/sie die anderen den restlichen Abend bedienen muss.



Ihr könnt auch die Version wählen, in der eine Person so lange befragt wird, bis sie nicht mehr antworten möchte – und dann verloren hat.



In einer Gruppe könnt ihr die Richtung, in der die Mitspieler befragt werden, immer dann ändern, wenn der Fragende überzeugt war, dass der Befragte anders antworten würde.



Der Fragende kann seine Vermutung wie der Befragte antworten wird auch vor dessen Antwort sagen bzw. vermuten – und erhält Punkte für jede richtige Vermutung. Liegt er mit der Vermutung falsch, darf nun der nächste Mitspieler mit dem Befragen seines*r Nachbar*in beginnen. Der/die mit den meisten Punkten nach zum Beispiel 100 Fragen gewinnt.



Ihr könnt auch eine Frage wählen – und jeder aus der Runde muss sie beantworten und begründen, warum er so antwortet.

Eurer Fantasie sind bei Entweder-oder keine Grenzen gesetzt und mega Fun ist garantiert.

Damit eure Game-Night starten kann, nehmen wir euch das lange Grübeln ab und schenken euch schon mal eine riesige Liste an über 200 coolen Entweder-oder-Fragen für jede Situation. Egal ob unter Freunden, Fremden oder bei einem Date: hier findet ihr die besten Entweder oder Fragen. Worauf wartet ihr? Los geht das Entweder-oder-Spiel!

Entweder oder Fragen zum Kennenlernen und auf Partys

Hier die Klassiker unter den Entweder oder Fragen. Diese Liste ist perfekt, wenn ihr euch gerade kennen gelernt habt und (noch) nicht viel voneinander wisst. Aber: die Entscheidungen, die ihr trefft, sagen sehr wohl einiges über eure Persönlichkeit aus. Zu langweilig? Dann klick dich in unsere anderen Kategorien!

In einer WG oder alleine leben? Nachricht schreiben oder anrufen? Liebe oder Geld? Lässige oder sexy Klamotten? Zu kalt oder zu warm? Xbox oder Playstation? Im Team oder alleine arbeiten? Perfekte Haare oder perfekte Zähne? Vintage Style oder neu? Neues Handy oder neuer Laptop? Fühlen oder schmecken? Jünger oder älter? Hörbuch oder Podcasts? Viel Geld oder viel Freizeit? Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Silber oder Gold? Intelligenz oder Humor? Weihnachten oder Ostern? Süßes oder salziges Popcorn? Obst oder Gemüse? Chaotisch oder ordentlich? iOS oder Android? McDonald‘s oder Burger King? Film oder Serie? Brille oder Kontaktlinsen? Punkte oder Streifen? Dorf oder Stadt? Samstag oder Sonntag? Waffeln oder Pfannkuchen? Englisch oder Französisch? Duschen oder Baden? Tag oder Nacht? Glas oder Plastik? Kochen oder Backen? Frühstück oder Mittagessen? Warm oder kalt? Chillen oder Party? Cola oder Pepsi? Im Pyjama oder nackt schlafen? Ketchup oder Mayonnaise? Mathe oder Physik? Hamburger oder Cheeseburger? Auto oder Fahrrad? Pizza oder Nudeln? Blond oder Brünette? HipHop oder Pop? Handy oder Laptop? Hund oder Katze? Schokolade oder Chips? Sparen oder Geld ausgeben? Wurst oder Käse? Aufzug oder Treppe? Instagram oder TikTok? Couch-Potato oder Sport-Fan? Kaffee oder Tee? Zug oder Flugzeug? Sommer oder Winter? Bösewicht oder Superheld? Komödie oder Horrorfilm? Harry Potter oder Game of Thrones? Zucker oder Salz? Crushed Eis oder Eiswürfel? Locken oder glatte Haare? Im Laden kaufen oder Online Shopping? Nutella mit oder ohne Butter? Beziehung oder Single-Life? Löffel oder Gabel? Meer oder Berge? Ausbildung oder Studium? Singen oder Schauspielern? K-Pop oder Deutsch-Rap? Regen oder Schnee? Snowboarden oder Surfen? Reich oder beliebt? Rucksack oder Umhängetasche?

Die lustigsten Entweder oder Fragen

Manchmal muss es eben ein bisschen verrückter sein! Diese Entweder oder Fragen sind lustig, verrückt und (schuldig!) vielleicht auch ein bisschen abgefahren. Bock auf Lachen? Dann geht’s jetzt los!

JulieWeiss (l.) & feedough (r.) // iStockPhoto

Schlechter Haarschnitt oder schlimme Haar Farbe? Babys in Tier-Kostümen oder Tier im Menschenkostüm? Pizza mit Ananas oder Spaghetti mit Curry? Auf einem Drachen reiten oder auf einem Einhorn? Sprechende Babys oder sprechende Haustiere? Im Lotto gewinnen oder den/die Seelenverwandte/n finden Das Handy mit aufs Klo nehmen oder beim Videocall essen? Soße am Rand des Tellers oder Soße aufs Essen? Zombieapokalypse oder Vampir-Überfall? Nach Schweiß riechen oder aus dem Mund stinken? Vor einem Roboter flüchten oder vor einem Dinosaurier? Ohnmächtig werden oder kotzen müssen? Live gehen auf Instagram oder ein TikTok drehen(und posten) müssen? Lieber 100 km/h rennen können, oder 1 km/h fliegen? Gegen ein entengroßes Nashorn kämpfen müssen oder gegen 10 nashorngroße Enten? Als dein Vater oder als deine Mutter wiedergeboren werden? Einen drei Stunden langen schlechten Film gucken oder 300 Seiten eines guten Buches lesen? Für immer den Inhalt deines Portemonnaies verlieren oder all deinen Freunden deinen Internet Suchverlauf zeigen? Löchrige Socken beim Schuhe anprobieren oder die Unterhose guckt aus der Jeans beim Date? Mit Tieren reden können oder selbst ein Tier sein?

Entweder oder Fragen – Stars, Serien, Filme

Diese Frage Liste ist etwas für Netflix, Diney+, Amazon Video-Fans – und alle anderen Suchtis von TV, Entertainment und Serien.

Bei "Germanys Next Topmodel" mit machen oder bei der/die "Bachelor"? Mit Bibi ein YouTube Video drehen oder von Dagi Bee schminken lassen? Ein Lebenslanges Abo bei Netflix oder bei Amazon Prime? Eine Abenteuertour mit den Marvel-Helden oder im DC Universum? In der “The Big Bang Theory”-WG mit Sheldon leben oder mit Bilbo Beutlin im Hobbit Haus? Ein Date mit Edward aus „Twilight“ oder mit Damon aus „The Vampire Diaries? Bei „Riverdale“ gemobbt oder bei „You“ gestalkt werden? Bei „Haus des Geldes“ in der Gang des Professors oder bei der Polizei? Mit „Loki“ einen Auftrag erledigen oder auf Baby Yoda („The Mandalorian“) aufpassen? Mit dem „Witcher“ einen lustigen Film gucken oder mit „Spider Man“ einen Liebesfilm? Mit Ariana Grande auf der Bühne stehen oder bei Shirin David im Musikvideo mitspielen? Ein „Happy Birthday“ Ständchen von BTS bekommen oder bei der Reunion von One Direction dabei sein? Das Raumschiff von Darth Vader putzen müssen der mit Hannibal Lecter essen gehen? Mit Ed Sheeran in eine Bar gehen oder mit Shawn Mendes Pizza essen? Die/der beste* Freund*in von Billie Eilish sein oder die Tochter/der Sohn von Kim Kardashian? Vor den Drachen von „Game Of Throes“ stehen müssen oder vor dem Monster aus „Stranger Things“? Entweder neben Trump in einem Flugzeug sitzen müssen oder ein Interview mit Angela Merkel führen? Ein Date mit Jon Schnee („Game of Thrones”) oder Tony Stark/Iron Man (“Aevngers”)? Für Amazon arbeiten oder für Facebook? Von Deadpool oder von Wolverine gejagt werden?

Entweder oder für Freunde

Ihr seid nie zu lange befreundet um nicht auch mal eine Runde Entweder oder zu spielen. Was mag dein bester Kumpel oder deine BFF eigentlich WIRKLICH? Finde es heraus.

Morgens chatten oder mitten in der Nacht telefonieren? Fotos posten oder Videos posten? WhatsApp schreiben oder Sprachnachricht schicken? Ein*n Freund*in mit in den Familienurlaub nehmen oder bei der Familie des/der Freund*in in den Urlaub mitfahren? Gruppenchat mit allen anderen oder lieber Einzelchat? Pommes teilen oder Pommes klauen? Freundschafts-Tattoo oder -Piercing? Zusammen auf der Achterbahn oder in der Wasserrutsche? Marken Produkte oder No Name Brands? Tiere oder Menschen? Zugucken oder mitmachen? Einen Monat ohne Handy oder einen Monat ohne deine*n beste*n Freund*in? Eine schwangere Mutter, oder eine schwangere Schwester? Wärst du lieber ein ehrliches Arschloch, oder ein netter Lügner? Entweder für einen Tag unsichtbar oder für einen Tag Gedanken lesen können? Eine noch nicht durchgebackene Pizza oder lieber eine angebrannte? Als Erwachsener im Kinderkörper – oder als Kind im Erwachsenen-Körper? Bei einer Talentshow singen müssen – oder vortanzen? In jeden Spiegel den siehst gucken müssen oder niemals in einen Spiegel blicken? Auf eine Tarantel aufpassen müssen oder ein Krokodil füttern?

Knifflige, harte und fiese Entweder oder Fragen

Das Leben ist manchmal ganz schön kompliziert – und wie wir uns entscheiden, verrät viel über unsere Persönlichkeit. Diese Entweder oder Fragen sind genau dafür gedacht: Sie lassen dich den wahren Charakter eines Menschen entdecken.

Alles wissen oder alles haben? Eine*n Psychopath*in daten oder ein* Psychopath*in sein? Eine*n Schuldige*n verteidigen oder eine*n Unschuldige*n verurteilen? Wissen WANN du stirbst oder wissen, WIE du stirbst? Lieber Anführer deiner Gruppe in der Steinzeit oder Mitläufer in der Gegenwart? Vergessen, wer du bist, oder vergessen wer deine Freund*innen sind? Als du selbst wiedergeboren werden oder nach dem Zufallsprinzip als ein Tier wiedergeboren werden? Besseres Gesundheitssystem oder besseres Bildungssystem? Für immer leben oder ins Paradies nach dem Tod? Entweder allein verschollen in einem Gebirge oder gestrandet auf einer einsamen Insel? Ewig auf der Flucht oder 10 Jahre im Gefängnis? Lieber extrem schlau oder ein extremer Glückspilz? Jetzt eine Millionen Euro bekommen oder in 10 Jahren 50 Bitcoin? Eine 99% Chance, 1 Millionen zu gewinnen – oder eine 50/50 Chance, eine Milliarde zu gewinnen? Ein Leben voll Höhen und Tiefen – oder ein langweiliges, aber sicheres Leben führen? Lieber 1,50 Meter groß oder 2,10 Meter? Zweite Chance in der Liebe oder zweite Chance in der Karriere? Der schlaueste oder der reichste Mensch der Welt sein? 100 Fremde retten oder einen geliebten Menschen retten? Die Zukunft kennen oder in die Vergangenheit reisen? Eine echte Zeitmaschine oder einen echten Zauberstab haben? Große Schmerzen für 10 Minuten oder unterschwellige Schmerzen für 24 Stunden? Freiheit oder Hoffnung? Plötzlicher Erfolg oder geplanter Erfolg? Alte Freundschaft wiederbeleben oder alte Liebe wiederbeleben? Die Zeit anhalten oder die Zeit zurückspulen? Für ein Jahr umsonst reisen können oder für ein Jahr in einem Luxus Haus leben? In einen Laden, im dem alles umsonst ist, gehen oder in ein Restaurant, in dem alles Essen ohne Kalorien ist? Im Lotto gewinnen oder den Traumjob finden? Verärgerte Eltern oder verärgerte Freunde? Fragen stellen oder Fragen beantworten? Nach der Arbeit/Schule ausgehen oder am Wochenende ausgehen? Handy vergessen oder auf öffentliche Toilette gehen? Der Lehrer liest deine letzte WhatsApp vor oder der Lehrer verrät allen deine letzte Note? Ein Rennen gewinnen oder einen Streit gewinnen? Auf Kinder aufpassen oder um die Großeltern kümmern? Müde sein oder hungrig sein? Entweder jemandem Geld schulden oder jemand einen Gefallen schulden? Angst haben oder ausgelacht werden? Den eigenen Geburtstag feiern oder Geburtstage von Freunden feiern? Reiche Freunde oder loyale Freunde? Keine Gäste auf deiner Beerdigung oder keine Gäste auf deiner Hochzeit? Unter Wasser atmen oder Fliegen können? Alle Sprachen sprechen oder Zeitreisen können? Kein Geld auf dem Konto oder ein gebrochenes Herz? Das machen, wovon du überzeugt bist, oder das machen was Expert*innen dir raten? Heiraten und wieder scheiden lassen oder niemals heiraten? In der Friendzone landen oder geghosted werden? (Was ist das?) Für einen Monat ohne Internet leben oder einen Monat nicht duschen oder baden? Der beste Kumpel/die BFF ist ein Roboter, oder du findest heraus, dass du selbst ein Roboter bist?

Entscheidung für Paare oder Dates

Ihr datet schon ein bisschen oder seid gar schon (lange) zusammen? Perfekt! Denn Entweder oder ist auch bei Dates oder für Paare eine gute Gelegenheit einander (noch) besser kennen zu lernen! Begründet auch, warum ihr euch für eure Antwort entschieden habt!

Prostock-Studio / iStockPhoto

Sechs Söhne oder sechs Töchter? Gemeinsam planen oder Überraschung planen? Ein Baby adoptieren oder ein Tier aus dem Tierheim holen? Schlafzimmertür beim Schlafen offen oder zu? Staub wischen oder staubsaugen? Liebe oder Karriere aufgeben? Dreckiges Bad oder dreckige Küche? Im Regen am Traumstrand oder bei Sonne in der Stadt? Unterwäsche selbst waschen oder (von der/die Partner*in) waschen lassen? Halloween oder Valentinstag? Katzenklo sauber machen oder mit dem Hund rausgehen? Teures Geschenk oder was Selbstgemachtes? Rechnung aufteilen oder den*die andere*n einladen? Kaffee trinken oder Cocktail trinken? Essen gehen oder Lieferdienst? Zu früh kommen oder zu spät kommen? Kochen oder bekocht werden? Auf der linken oder rechten Bettseite schlafen? Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Strandurlaub oder Städtetrip? Fitness-Studio oder Home Workouts? Küssen oder Kuscheln? Für dein*n Partner*in arbeiten oder der Boss von ihm/ihr sein? Die Freunde vom Schatz hassen dich oder seine Eltern mögen dich nicht? Klopapierrolle nach vorne oder nach hinten abrollen?

Und die letzte und wichtigste Frage:

Wahrheit oder Pflicht? SPIEL MIT MIR!

Stimm ab: Wie entscheidest du dich bei diesen Entweder-oder-Fragen?

Bevor du und deine Squad euch ins Entweder oder Game stürzt, wollen wir hier direkt eine Runde mit dir spielen und haben ein paar Fragen für dich vorbereitet. Wir sind gespannt, wie unsere BRAVO-Community so tickt:

