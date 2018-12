Enthüllt: Die geheimen Talente deiner Stars!

Jonglieren, zaubern, Schlagzeug spielen - diese Schauspieler, Sänger und Models haben mehr drauf als nur ihren Job. Check hier zehn Stars und ihre geheimen Talente!

Egal ob singen, schauspielen oder modeln - diese Stars beherrschen ihren Beruf perfekt. Kein Wunder, dass sie deshalb so erfolgreich sind. Doch was die wenigsten erwarten: die Berühmtheiten können noch mehr!

Wir zeigen dir zehn geheime Talente der Stars, auf die du sicher nie gekommen wärst...

. Taylor Swift bastelt Schneekugeln

© Getty Images

Echt süß, besonders zur Winterzeit: Sängerin Taylor Swift macht ihre Weihnachtsdeko einfach selbst. Auf Instagram postete sie Schneekugeln, die sie zusammen mit Freunden gebastelt hat.

2. Cody Simpson war Profi-Schwimmer

© Getty Images

Bevor Cody Simpson als Sänger durchstartete, war er ein erfolgreicher Schwimmer. Der Australier wollte sogar bei den Olympischen Spielen antreten, aber dann kam ihm die Musik dazwischen - ein Glück für uns...

3. Cara Delevingne ist ein Rockstar

Model Cara Delevingne sieht nicht nur bezaubernd aus! Die Blondine ist ein richtiges Musiktalent und beweist ihr Können am Schlagzeug. Mega!

4. Kaley Cuoco ist eine sehr gute Reiterin

© Getty Images

Die "The Big Bang Theory"-Schauspielerin reitet für ihr Leben gern, tritt sogar bei Wettbewerben an. Selbst der schwere Reitunfall vor drei Jahren brachte Kaley Cuoco nicht davon ab, wieder in den Sattel zu steigen.

5. Chris Colfer beherrscht eine Art von Kampfkunst

Wow, das hättest du jetzt sicher nicht erwartet, oder? "Glee"-Star Chris Colfer kann perfekt mit sogenannten Sai-Gabeln umgehen.

6. Justin Bieber kann den Zauberwürfel lösen

Dieses Talent bewies der Superstar sogar live im BRAVO WebTV-Studio. Vor der Kamera löste Justin Bieber in wenigen Minuten einen Zauberwürfel, während er dabei sogar noch Fragen beantwortete.

7. Ed Helms kann Dinge auf seinem Finger drehen

Was andere nur mit einem Basketball können, kann "Hangover"-Star Ed Helms mit fast allem. Er dreht Sachen auf seinem Finger! Wie zum Beispiel das Polster in der "Ellen"-Show.

8. Neil Patrick Harris zaubert

Die Tricks, die Neil Patrick Harris in "How I Met Your Mother" zeigt, sind keine Special Effects. Der Barney-Darsteller kann wirklich zaubern. Das lernte der Blondschopf schon als Jugendlicher, trat sogar mit seinem Kumpel Ed Alonzo in Zaubershows auf.

9. Kristen Stewart kann jonglieren

Die "Twilight"-Schönheit zeigt sich gern als supercooles, ernstes Girl - dabei hat Kristen Stewart ein echt lustiges und irgendwie auch süßes Talent: Sie kann jonglieren.

0. Snoop Dogg ist Football-Trainer

© Screenshot

Echt süß: Rapper Snoop Dogg ist nicht nur selbst ein riesiger Football-Fan, er coacht sogar ein High School-Team.