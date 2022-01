Emma Watson: Tod der Freundin "bricht mein Herz"

Watsons Freundin und Mentorin ist tot

„Harry Potter“-Star Emma Watson darf sich dieser Tage eigentlich freuen, denn die große Reunion steht an und erste Fotos wurden bereits veröffentlicht!

Doch das dürfte sie aktuell kaum wirklich interessieren, schließlich hat die Schauspielerin einen schweren Verlust zu verkraften: bell hooks, Professorin, Aktivistin, Feministin, Freundin und Mentorin von Watson, ist im Alter von 69 Jahren von uns gegangen. Das bestätigte ihre Nichte auf Twitter. Auf Instagram veröffentlichte Watson daraufhin einen Post, in dem sie von ihrer Freundin und ihrem Vorbild Abschied nimmt.

„Sie war eine besondere Person“

Watson verarbeitet den Verlust in einer Sprachnachricht – sie habe nichts über den Tod ihrer Freundin und Mentorin schreiben wollen, da es sich „seltsam unpersönlich in einer komischen Art und Weise“ angefühlt hätte. „Sie war eine besondere Person, sie war so freundlich und hat wirklich in mich geglaubt als ich am Anfang meiner feministischen Reise stand und ich werde für immer und immer und immer dankbar sein.“ Sie bezeichnet die Bücher und Werke als „einige der stärksten und inspirierendsten Texte, auf die ich jemals gestoßen bin“. Auch, wenn hooks fort sein mag, „habe ich wenigstens noch sie bei mir“, so die Schauspielerin.

