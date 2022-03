Emma Watson: Öffentlicher Diss an "Harry Potter"-Star

"Harry Potter": Emma Watson richtet Diss an J.K. Rowling

Emma Watson überraschte Fans mit einem öffentlichen Diss an einen "Harry Potter"-Star – um genau zu sein an Erfinderin und Autorin selbst!

Aber zuerst zum Hintergrund, denn den müsst ihr kennen, um diesen smarten Seitenhieb al à Hermine Granger zu verstehen. Schon seit längerer Zeit steht J.K. Rowling wegen transphober Kommentare in Kritik. Das ging so weit, dass die "Harry Potter"-Autorin sogar Morddrohungen bekam. Trotzdem diskutiert sie bis heute über Geschlechtsidentitäten und das biologische Geschlecht und ist der Meinung, dass Trans*Frauen keine "richtigen" Frauen seien – ganz einfach und plump runtergebrochen, was kompliziert verpackt wird. Viele "Harry Potter"-Stars haben sich bereits von ihren Aussagen distanziert. Auch Emma Watson, die jetzt mit einem öffentlichen Diss auf den BAFTAs (British Academy of Film and Television Arts) die Twitter-Community zum Lachen bringt …

Das bedeutet der J.K. Rowling Diss von "Harry Potter"-Star Emma Watson

Emma Watson sollte auf der Preisverleihung einen Award präsentieren und verleihen. Moderatorin Rebel Wilson stellte den "Harry Potter"-Star mit folgenden Worten vor: "Sie nennt sich selbst eine Feministin, aber wir wissen alle, dass sie eine Hexe ist."

Nachdem Emma auf die Bühne gegangen ist, witzelte sie: "Ich stehe hier für ALLE Hexen, okay?!" Das Publikum lachte und applaudierte der Schauspielerin. Auch auf Twitter wurde dieser Diss gegen die "Harry Potter"-Autorin gefeiert. Viele teilten den Clip mit den Worten: "Ich lebe für Emma Watson, die JK Rowling ganz subtil auf den BAFTAs zerreißt." So savage dieser Diss von Emma Watson gegen J.K. Rowling auch ist, viel wichtiger ist die Message dahinter und ihr Support für Trans*Frauen.

