Eminem: Der wahre Grund, warum er nicht datet

Eminem hat eine ziemlich bewegte Geschichte und zählt mit Recht zu den aktuell erfolgreichsten Musik-Stars der Welt! Als Superstar sind viele seiner persönlichen Beziehungen – gerade zu Frauen – sehr bekannt. Aktuell sieht der Musiker allerdings keinen Grund dazu, irgendwen zu daten. Warum das so ist, hat er kürzlich in einem Interview erzählt.

25 Stars, die drogenabhängig sind

Eminems Leben hält der Rapper möglichst privat

Viele Details aus dem Leben des Rappers sind öffentlich: Dass er mindestens ein Kind erzeugte, ist genauso wenig ein Geheimnis, wie die Tatsache, dass er gleich zweimal geschieden ist. Fairerweise gingen beide Ehen mit derselben Person in die Brüche, aber es zählt! Wahrscheinlich ist auch, dass der Musikstar so manche Beziehung hatte, die tatsächlich niemanden aufgefallen ist. Frauen sind ein häufiges Thema in seinen Songs, also darf man davon ausgehen, dass Eminem mit ihnen Kontakt hat, oder? Eminem selbst besteht aber darauf, dass er kein Mensch ist, der datet und warum das so ist, hat er netterweise auch gleich verraten!

Eminem hat Probleme mit dem Vertrauen

In seiner Musikkarriere lief und läuft es für den Superstar bestens, darf man wohl behaupten. Was Beziehungen angeht, hatte der Rapper aber nicht besonders viel Glück. Das hinterließ seine Spuren, wie er selbst sagt: „Wenn ich nicht Eminem bin, bin ich einfach ‚Marshall‘ und bin niemand, der gerne Aufmerksamkeit auf sich zieht.“ In seiner Position sei es auch einfach schwer, jemanden zu daten, so der Rapper weiter. Er müsse das Gefühl haben, die Person sei an Marshall interessiert und nicht an seiner Rolle als Eminem. „Ich habe Probleme mit dem Vertrauen“, so der Rapper, „mit Frauen, mit Freund*innen, wen auch immer. Du musst dich immer fragen, was das Motiv der Leute ist, warum sie mit dir reden.“ Das würde aber nicht bedeuten, dass er generell niemanden vertrauen würde, so Eminem weiter. Er habe einen kleinen Kreis von Freund*innen, die er schon ewig kennen würde. Auch, wenn es die letzten Male nicht so toll für Marshall lief, wir sind überzeugt davon, dass er eines Tages einen Menschen findet, der ihn um seinetwillen mag und nicht um die Eminem-Maske! 😊