Eminem & 50 Cent: Wir sind wie Brüder!

Zum ersten Mal sprachen Eminem und 50 Cent im Interview mit dem US-Magazin "Vibe" total offen über ihre ganz besondere Freundschaft!

Offiziell betrachtet ist Eminem (34) 50 Cents (31) Chef: "Die Leute vergessen, dass Em immer noch mein Boss ist. Ich bin beim Label Shady/Aftermath unter Vertrag", erklärt 50 Cent.

Aber die beiden Rapper sind viel mehr als nur Kollegen - sie sind Freunde. "Egal, wem ich bisher im Musik-Business begegnet bin - es gab immer irgendwas, was ich an ihm oder ihr nicht mochte. Nur bei Em ist mir das nicht passiert", beschreibt 50 Cent ihr Beziehung.

Und Eminem geht sogar noch einen Schritt weiter: "50 und ich haben einfach eine besondere Verbindung, wir sind wie Brüder." Dieses Kompliment kann 50 Cent zurückgeben: "Für mich ist er so wichtig wie meine Großmutter. Beide haben mir geholfen, als ich mir selbst nicht mehr helfen konnte . . . "

So konnte 50 Cent seinem Freund auch beistehen, als er in diesem Jahr zuerst die erneute Trennung von Jugendfreundin Kim durchmachen musste, und dann auch noch den Tod seines Vertrauten Proof. "50 kann besser mit der Öffentlichkeit umgehen. Er saugt sie auf wie ein Schwamm. Ich ziehe mich zurück in mein Schneckenhaus, wenn mir alles zu viel wird", so Eminem.

Das ganze Sensations-Interview kannst du in der aktuellen BRAVO-Ausgabe 48/2006 nachlesen. Hier erfährst du auch, wie es dazu kam, dass sich die beiden Star-Rapper so nahe stehen.

