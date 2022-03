Elon Musk schockt mit Horror-Tierversuchen für neue Erfindung

Skandal um Elon Musk Firma Neuralink: Horror-Tierversuche sorgen für 15 Affen-Tode!

Von 23 Affen, die Elon Musk für seine Tierversuche bei Neuralink verwendete, mussten 15 Primaten sterben. An der University of California Davis werden gerade die Neuralink Gehirn-Chips an süßen, kleinen Affen getestet, die brutalen Eingriffen unterzogen werden.

Die Nachricht kommt von dem "Physicians Committee for Responsible Medicine" (kurz: PCRM) und Tierrechtler*innen, die über 700 Seiten von Dokumenten eingesehen haben. Wenn Elon Musk nicht gerade mit einer Weltraum-Arche die Welt retten will, dann mit Science-Fiction Gehirn-Implantaten. Neuralink wurde 2016 ins Leben gerufen und soll Menschen dabei helfen, Traumata zu überwinden, mentale Probleme wie Depressionen oder Verletzungen des Rückenmarks zu heilen. Außerdem sollen sie Menschen mit dem Internet verbinden, um Musik zu streamen oder wie durch Telepathie zu kommunizieren – WTF?! Elon Musk sucht bereits nach freiwilligen Menschen, die sich für Versuche bereitstellen. Eigentlich sollten Menschenversuche schon 2021 starten, doch sie wurden auf 2022 verschoben. Wenn man sich die Todesfälle bei den Tierversuchen ansieht, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch dies unrealistisch sein wird.

15 von 23 Affen wegen Tierversuchen von Elon Musk gestorben: "Sie haben die Tiere verstümmelt und getötet!"

"So gut wie jeder Affe, der einen Implantat in den Kopf gesetzt bekommen hat, litt unter extrem entkräftenden Auswirkungen auf die Gesundheit", verrät der PCRM Leiter Jeremy Beckham, "Sie haben die Tiere einfach verstümmelt und getötet!"

Für die Tierversuche von Elon Musks Gehirn-Chip und die Firma Neuralink mussten zwischen 2017 und 2020 15 von 23 Affen sterben. Die Neuralink-Implantate werden mit gebohrten Löchern in die Schädel der Affen eingesetzt. Ein Affe erlitt dabei sogar eine Infektion der Haut und musste eingeschläfert werden. Ein anderer wurde ohne Finger und Zehen aufgefunden. "Vermutlich durch Selbstverstümmelung oder ein anderes nicht genauer beschriebenes Trauma", heißt es in den Erkenntnissen. Ein dritter Affe begann sich kurz nach dem Eingriff ganz unkontrolliert zu übergeben. Tage später brach er wegen Erschöpfung zusammen. Seine Autopsie ergab, dass er an Hirnblutungen gestorben sei. PCRM hat eine Beschwerde bei dem "US Department of Agriculture" eingelegt und sowohl Neuralink als auch die UC Davis wegen neun Verstößen des "Animal Welfare Act" (Tierschutzgesetzes) angezeigt. In einem Statement wehrt sich UC Davis gegen die Vorwürfe und behauptet, die Tierversuche würden sich strikt an die Regeln der Tierschutzgesetze halten. Außerdem habe die Universität die Zusammenarbeit mit Neuralink 2020 beendet. Neuralink äußert sich nicht zu den Vorwürfen. Alles ziemlich suspekt!

*Affiliate-Link