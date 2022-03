Elon Musk: Buch prophezeite seine Mars-Reise vor 69 Jahren

Elon Musk plant Mars-Reise für die Menschheit in den nächsten Jahren

Elon Musk ist nicht nur reich, sondern auch besessen von Wissenschaft und dem Weltraum. Der Tesla-Chef bietet schon jetzt Raketenflüge zum Verkauf an und sorgt mit seinen Satelliten immer wieder für UFO-Alarm.

Außerdem schreckt er nicht davor zurück, Horror-Prognosen abzugeben, die das Ende der Erde voraussagen. Elon Musk hat außerdem versprochen, dass er Menschen in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf den Mars bringen will. Doch ein Buch prophezeite die Mars-Pläne des Tech-Milliardärs schon vor 69 Jahren! Das "Marsprojekt" ist ein Buch des deutsch-amerikanischen Raketen-Physikers Wernher von Braun, welches 1949 geschrieben wurde, jedoch erst 2006 unter dem Titel "Project Mars: A Technical Tale" veröffentlicht wurde. Der Originaltext blieb unveröffentlicht. Das Buch spielt in den 80er Jahren und handelt von der ersten Mars-Mission der Menschen und ihrer Begegnung mit den Marsianern. Und hier kommt Elon ins Spiel …

Fans sicher: Dieses Bruch prophezeit Elon als Mars-Oberhaupt

69 Jahre später gewinnt das Buch neue Beliebtheit, da eine ziemlich besondere Verbindung gefunden wurde, die die Mars-Projekte von Elon Musk prophezeit haben sollen.

Der Anführer der Marsianer wird in dem Buch nämlich "Elon" genannt. Einige Bewunderer sind sich sicher, dass Wernher von Braun die Mars-Expeditionen von Elon Musk schon vorhergesehen habe. Ein bisschen drastisch vielleicht, denn bei "Elon" im Buch handelt es sich nicht um eine bestimmte Person, sondern mehr um einen Posten. Im Buch steht genau: "Die marsianische Regierung wird von zehn Menschen gebildet, und dem Anführer, welcher durch allgemeines Wahlrecht für fünf Jahre bestimmt wird und Elon genannt wird." Prophezeiung oder nicht: Es ist trotzdem ein ziemlich lustiger Zufall!

