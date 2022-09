Ekel-Frühstück: Mann isst rohe Eier und Gehirn

Ein besonderes Frühstück für den Fitnessfreak

Der US-Amerikaner Weam Breiche ist Fitnesscoach. Auf Instagram und TikTok (beides @weambreiche) teilt er regelmäßig Ausschnitte von seinem Training im Gym. Und was darf bei Sportler*innen natürlich nicht fehlen? Die richtige Ernährung! Doch hier verfolgt der 31-Jährige ein etwas anderes Konzept, als die meisten von uns… 😬

Proteine, Proteine, Proteine

Sich selbst bezeichnet Breiche als „real life wolverine“ – „echter Vielfraß“. Und das ist auch ziemlich passend. Denn neben Trainingssequenzen zeigt er in den sozialen Medien auch, was er am Tag so zu sich nimmt. Und das ist vor allem eins: Proteine. Eben nur nicht so ganz, wie wir jetzt denken: Eiweißbrot, High Proteine Pudding…

Nein, Breiche macht eine „Fleischfresser-Diät“. Er isst hauptsächlich Fleisch und tierische Produkte wie Eier und Milcherzeugnisse, nichts Pflanzliches. Über die Ernährungsweise hat er sich in Büchern schlaugemacht und sie für gut befunden. Und wie sieht ein Frühstück Deluxe dann bei dem Fitnessinfluencer aus? Ein Glas mit fünf rohen Eiern, dazu ein Gehirn. Wo sich bei anderen allein bei dem Gedanken schon der Magen umdreht, darauf freut sich der Sportler jeden Tag. Alles für den Fitness-Body!

