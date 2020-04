Charli D'Amlio auf dem TikTok-Thron

Sie ist gerade mal 15 Jahre alt und postet, ganz nüchtern betrachtet, Lipsync-, Dance-Videos und Co. Trotzdem kennt fast jeder ihren Namen. Denn niemand hat mehr Follower als TikTok-Nummer 1 Charli D'Amelio. Weil so viele Menschen auf der ganzen Welt ihren Content feiern, war sie schon zu Gast in Talk-Shows und durfte in einem Werbespot beim Super Bowl auftreten. Krass! Nun steht scheinbar der nächste Schritt in ihrer Karriere an.

@charlidamelio the @ballingerfamily asked me to try this fun new dance so course i had to do it!!! ♬ Down - MarianHill

Reality-Serie über TikTok-Star Charli D'Amelio

Bei all dem großen Interesse um ihre Person ist es Fakt, dass Charli D'Amelio immer auf ihre Familie zählen kann. Sie supporten sie voll und ganz. So sehr, dass sie jetzt überlegen, eine Fernseh-Show über ihr Leben zu drehen. Auf die Frage, ob sie Lust auf eine Reality-Serie hat, erklärte sie: "Das wäre ein riesen Spaß. Dadurch würden die Leute sehen, was abgeht, wenn wir nicht gerade TikToks posten. Das bekommt ja keiner zu sehen. Aber viele sagen, dass sie unsere Familien-Dynamik richtig cool finden." Und Charli D'Amelios Vater bestätigte: "Wir planen das gerade alles. Aber falls wir es machen, sind wir alle voll dabei und lassen die Leute uns besser kennenlernen."

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!