Die erste Staffel von "X Factor" ist gestern zu Ende gegangen! Nach Wochen des Castings und der Live-Shows hat es sich gestern endgültig entschieden: Edita hat den X Factor!

Nach vielen Wochen Kampf um den Titel fiel gestern Abend endlich die Entscheidung! In der Finalshow traten Big Soul und Edita Abdieski (25) gegeneinander an! Beide performten drei Songs - unter anderem mit einem bekannten Künstler:

Xavier Naidoo unterstütze Edita bei dem Song "Wo willst du hin" und Big Soul brachte den Saal mit Shakira und dem Lied "Underneath Your Clothes" zum Kochen.

Am Ende war es eine eindeutige Zuschauerentscheidung im Finale. Mit 74,10 Prozent aller Telefonanrufe konnte sich Edita gegen Big Soul durchsetzen! Jetzt stehen ihr alle Türen hinsichtlich der Musikwelt offen. Ihr Gewinn ist ein Plattenvertrag bei Sony Music! Schon gestern hat sie ihren Siegersong "I've Come To Life" performt, den es ab heute überall zu kaufen gibt.

Das sagt ihr Mentor Till Brönner über Edita: "Edita hat sich unter schwierigen Bedingungen nach oben gearbeitet. Mit ihrer sympathischen Art und eisernen Disziplin hat sie heute den wahrscheinlich größten Sieg ihres Lebens errungen. Edita ist ein Vorbild für ihre Generation und macht Hoffnung, dass es sich nach wie vor lohnt, für seine Ziele einzustehen. Ich gratuliere ihr von Herzen und wünsche ihr auf dem weiteren Weg den größtmöglichen Erfolg."

Doch auch die anderen Sänger der Liveshows kamen gestern Abend noch auf ihre Kosten. Alle zusammen performten sie den Song "Back For Good" von Take That und genossen noch ein letztes Mal zusammen den Applaus der Zuschauer.

Aber auch du kannst dich schon jetzt wieder für die zweite Staffel von "X Factor" anmelden, die 2011 starten wird.

Big Soul gratulieren Siegerin Edita! © VOX/Ralf Jürgens