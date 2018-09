Ed Sheeran hat sich von seiner Freundin getrennt!

Es ist alles aus! Nachdem sich schon länger Gerüchte hielten, dass Ed Sheeran und seine Freundin sich getrennt haben, ist es jetzt offiziell. In der australischen Radiosendung "The Kyle and Jackie O Show" sprach Ed ganz offen über das Liebes-Aus.

Doch ganz so einfach scheint die Trennung nicht für ihn zu sein. “Er sieht so aus, als würde er gleich anfangen zu weinen. Du hättest das nicht fragen sollen!”, meinte einer der Moderatoren später.

Ein Jahr lang war Ed Sheeran in einer Beziehung

So oft war er nur der beste Freund. Doch dann hat sich jetzt geändert! Im Mai 2014 erklärte der Sänger in einem Interview mit der Us Weekly, dass er verliebt ist.

Den Namen seiner Freundin wollte der Brite zwar geheim halten. Doch Ed erklärte, dass sie die "süß" und "wirklich cool" ist. "Sie arbeitet für einen Lebensmittelkonzern - na ja, nicht für einen Lebensmittelkonzern, sondern für einen Koch", plauderte der 23-Jährige weiter.

Auch seine BFF Taylor Swift hat das Girl mit griechischen Wurzeln schon kennengelernt. "Wir waren in London beim Essen, Taylor mag sie." Und selbst den Check von Eds Family hat seine Freundin bestanden...

Doch so romantisch, wie wir uns eine Beziehung mit dem Schmusesänger vorstellen, ist sie dann doch nicht. Denn Ed will nicht vor seiner Liebsten trällern. "Das wäre doch ziemlich unheimlich und seltsam."