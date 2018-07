"Eclipse"-Produzent über Robs & Kristens Beziehung!

So richtig offiziell ausgeplaudert hat es ja eigentlich noch niemand, dass Kristen und Robert ein Paar sind. Das übernahm jetzt Wyck Godfrey, Produzent der "Twilight"-Filme!

Ob das so geplant war? Wyck Godfrey, Produzent von "Twilight", "New Moon" und "Eclipse", bestätigte jetzt indirekt, dass Kristen Stewart (20) und Robert Pattinson (24) ein Paar sind.

Als er im Interview mit "Time" gefragt wurde, ob er glaubt, dass die Gerüchte um Rob und Kristen gut fürs Geschäft sind, antwortete er: "Im geschäftlichen Sinn denke ich da ehrlich gesagt nicht drüber nach. Was ich mir überlege ist, oh mein Gott, ich hoffe, sie bleiben zusammen. Am Set des nächsten Films könnte es sonst nämlich komisch werden, wenn sie einen Mega-Streit haben. Sie müssen diese Liebesgeschichte noch in zwei Filmen verkörpern. Ich hoffe wirklich, dass sie zusammenbleiben, bitte bleibt zusammen!"

