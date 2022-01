Dwayne "The Rock" Johnson und Vin Diesel: Streit eskaliert

"Fast & Furious 10" in Gefahr? Streit von The Rock und Vin Diesel eskaliert

The Rock und Vin Diesel streiten sich schon sehr lange, doch jetzt eskaliert der Streit der "Fast & Furious"-Stars. Es geht um "Fast & Furious 10", wo eventuell auch Paul Walkers Tochter mitspielen wird.

In einem emotionalen Post wandte sich Vin Diesel an seinen Co-Star und schrieb: "Mein kleiner Bruder Dwayne … die Zeit ist gekommen. Die Welt wartet auf das Finale von Fast 10. Wie du weißt, bezeichnen dich meine Kinder als Onkel in meinem Haus. Es gibt keine Feiertage, die vergehen, in denen sie und du sich nicht gratulieren, aber die Zeit ist gekommen. Das Vermächtnis wartet." In "Fast & Furious 9" entschied sich Vin Diesel gerade wegen des Streits dazu, ohne Dwayne "The Rock" Johnson, aka "seinen kleinen Bruder", zu arbeiten. Angeblich versuchte The Rock jetzt für "Fast & Furious 10" genau das Gegenteil zu erreichen und Vin Diesel zu ersetzen! Das brachte den Streit der Stars zum Eskalieren …

Vin Diesel und The Rock waren noch nie gute Freunde

Vin Diesel drohte Dwayne "The Rock" Johnson wohl, dass er Ärger bekommen würde, wenn er noch einmal versuchen würde, eigene Entscheidungen für "Fast & Furious" durchzusetzen. Schon 2016 begann Dwayne "The Rock" Johnson indirekt gegen Vin Diesel zu schießen, indem er seine männlichen Kollegen als "verwöhnte Ärsche" bezeichnete.

Danach ziehen sich die Sticheleien beidseitig weiter, wobei niemand den Streit öffentlich ausspricht. The Rock verriet in einem Interview, dass die beiden sehr unterschiedliche Vorstellungen von einer guten Zusammenarbeit hätten. In "Fast & Furious 8" wollte er nur mitspielen, wenn er keine gemeinsamen Szenen mit Vin Diesel hat. It's a Drama! In seiner eigenen Biopic-Serie "Young Rock" soll Dwayne auch gegen Vin Diesel schießen. Es bleibt also abzuwarten, ob sich The Rock und Vin Diesel ein letztes Mal für "Fast & Furious 10" zusammenreißen. Fast wie zwei streitende Familienglieder, die sich selbst an Weihnachten nicht an einen Tisch setzen können, schade!

