Dwayne "The Rock" Johnson ist glücklich über Scheidung!

Dwayne Johnson ist froh, diesen Schritt gemacht zu haben

Im Jahr 2007 trennten sich Schauspieler Dwayne Johnson und seine Ehefrau Dany Garcia voneinander und im Jahr 2008 folgte dann die Scheidung. Der heute 49-Jährige könnte nicht glücklicher darüber sein. Für die meisten ist eine Trennung und eine Scheidung etwas sehr Schlimmes und endet in vielen Fällen in einem XXL-Rosenkrieg. Aber nicht bei Dwayne "The Rock" Johnson und seiner Ex-Frau. Natürlich waren die beiden traurig, als ihre 11-jährige Ehe in die Brüche ging, aber die zwei sind froh, dass sie rechtzeitig einen Schlussstrich (zumindest in Sachen Liebesbeziehung) gezogen haben. Geschäftspartner*innen sind die beiden nämlich auch heute noch. „Wir haben offen miteinander geredet und festgestellt, dass wir unsere Erwartungen an unsere Ehe nicht erfüllen können“, so Dwayne im Interview. Um ihre Freundschaft- und Geschäftspartner*innen-Ebene nicht zu zerstören, haben sich die beiden damals für eine Scheidung entschieden.

Glücklich verheiratet

Und das war auch gut so! Der "Red Notice"-Schauspieler Dwayne Johnson hat im Jahr 2019 erneut geheiratet und in Lauren Hashian seine Seelenverwandte gefunden. Und Dwayne "The Rock" Johnsons Ex hat seinen besten Freund und Personal Trainer Dave Rienzi geheiratet. Alle sind also in Sachen Liebe glücklich und zufrieden, verstehen sich untereinander super und haben dabei noch eine wunderbare Geschäftsbeziehung. Wenn das nur bei allen Ex-Paaren so gut klappen würde! 🤗

