Dwayne „The Rock“ Johnson: Bester Freund heiratete seine Ex

Dwayne „The Rock“ Johnson hat sich heftig verändert über die Jahre. Immerhin ist er aber auch schon seit über 20 Jahren als Schauspieler aktiv. Mittlerweile kennt man seinen Namen auf der ganzen Welt und das zurecht! Von Komödien bis zu spannenden Action-Filmen – Dwayne überzeugt in seinen Rollen. Und auch privat hat der 49-Jährige das große Glück gezogen.

Ex-Frau heiratete besten Freund

Seine erste große Liebe fand Dwayne Johnson in Dany Garcia. Die beiden haben eine erwachsene Tochter und waren von 1997 bis 2008 verheiratet. Als die Ehe der Hollywood-Stars auseinanderging, gab es aber keinen Rosenkrieg oder eine Schlammschlacht zwischen ihnen. Aber wieso ging die Trennung so gut über die Bühne? „Manche Menschen gehen durch eine Trennung und reden nicht wirklich miteinander. Es ist für beide eine dunkle Zeit und deswegen ist es wichtig, darüber zu reden, wie man sich fühlt. Wir waren immer füreinander da und haben unsere Freundschaft nie aufgegeben“, so der "Jumanji"-Schauspieler. Inzwischen ist Dywane Johnson erneut verheiratet. Im Jahr 2019 gab er Lauren Hashian das Ja-Wort und auch seine Ex-Frau Dany Garcia ist wieder glücklich vergeben. Sie hat auch wieder geheiratet, aber nicht irgendwen, sondern den besten Freund von Dwayne.

Dwayne könnte nicht glücklicher sein!

Dany Garcia heiratete bereits im Jahr 2014 den Personal Trainer Dave Rienzi. Dwayne und Dave kennen sich aus den Zeiten, als Dwayne noch als Wrestler aktiv war. Dave arbeitet schon seit vielen Jahren als Personal-Trainer. Damals waren sie schon Freunde und haben sich aus den Augen verloren. Der Kontakt zwischen den beiden Männern kam aber erst wieder zustande, als Dany anfing, sich mit Dave zu daten. Auch Dany Garcia hat ihre Passion im Bodybuilding gefunden. Deswegen verstehen sich alle drei so gut. Dave ist nun seit mehreren Jahren Dwaynes persönlicher Trainer und macht ihn für seine Filmprojekte immer wieder fit. Und es geht noch weiter: Mittlerweile sind sie auch Geschäftspartner*innen! Die drei haben einen Energy-Drink mit dem Namen „ZOA“ auf den Markt gebracht. Was für eine coole Geschichte. Immerhin versteht sich nicht jedes Ex-Paar so gut. 🤗

