DVDCheck: Alfie!

Die Story: Alfie verdient seine Brötchen als Chauffeur einer Stretch-Limo in Manhattan. Er liebt die Frauen, die Frauen lieben ihn und sein Job bietet ihm allzeit einen geräumigen Rücksitz! Eine Affäre jagt die andere, doch bald bekommt Alfie die große Rechnung präsentiert: Seine feste Freundin setzt ihn vor die Tür, und er hat die Freundin seines besten Freundes geschwängert. Jetzt hilft nur Ablenkung, denkt Alfie - und muss plötzlich feststellen, dass der große unbeschwerte Spaß offenbar vorbei ist . . .

Die Extras der DVD! Kommentare von Regisseur und Produzentin, Musik, entfernte Szenen, Kinotrailer, Drehbuchgalerie, Produktionsgalerie, Storyboard-Galerie.

Die Bewertung! Du stehst auf "Sex and the City"? Dann findest du in Alfie die männliche Ausgabe der vier Manhattan-Girls. Jude Law selbst wurde im November 2004 vom U.S. Szene-Magazin "People" zum Sexiest Man Alive gekürt - zwei Gründe, die auf jeden Fall für "Alfie" auf DVD sprechen!

