Dschungelcamp 2012: Tag 16 und das große Finale

Als die drei Finalisten gemeinsam vom Dschungeltelefon zurück ins Camp kommen, wartet ein gedeckter Tisch mit Tischdecke, Servietten, Kerzen und Blumendeko mitten im Camp auf sie. Die Freude darüber ist riesengroß! Brigitte: "Das ist so wunderbar. Oh mein Gott! Danke. Danke. Danke. Ein Stuhl. Ich hatte vergessen Stuhl!" Erwartungsvoll und ehrfürchtig nehmen die drei Platz und stoßen an: "Auf das Dschungelcamp 2012!" Kim: "Das ist gerade Luxus vom Feinsten!" Dann gibt es auch schon den ersten Gang: Tomate-Mozzarella mit Balsamico-Dressing, Brot und Butter: Kim: "Wie toll. Wie ich mich darüber freue!" Rocco: "Das Brot ist so gut. Das ist so lecker! Das ist das schönste Abendessen, das ich je hatte."