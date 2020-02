Wohlfühltipps für Regeltage!

Bei Oma abgeschaut: sanfte Gymnastikübungen! Vielen Mädchen helfen diese beiden Übungen: Für die erste Übung setzt Du Dich hin und ziehst Deine Knie mit den Händen an die Brust. Beuge Deinen Kopf auf die Brust hinab. Dann rollst du vor und wieder zurück. Wiederhole die Übung ca. 5 – 6 Mal. Lass Dir dabei ruhig Zeit! Für die zweite Übung kniest Du Dich hin. Stelle Deine Händen unter den Schultern ab und Deine Knie unter den Hüften. Deinen Rücken machst du gerade, sodass er in einer Linie über dem Boden ist. Beuge Deinen Rücken zu einem Buckel, genauso wie Katzen es machen. Dann senkst Du Deinen Rücken und machst ein Hohlkreuz. Wiederhole diese Übung ca. 5 – 6 Mal. Du kannst schon vor Deiner nächsten Regel testen, ob Du die Bewegungen magst. Am besten klappt es übrigens auf dem Boden.