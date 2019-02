Wie wird meine Beziehung wieder spannend?

Trau dich, auch mal zu streiten!

Nichts ist auf Dauer so tödlich für eine Beziehung wie die Sucht nach Harmonie. Wenn ihr ewig der gleichen Meinung seid, niemals streitet und alles, was der andere tut, okay findet, schläft eure Liebe langsam ein.

Mach dir klar:

» Für eine Beziehung ist streiten genauso wichtig wie sich wieder zu versöhnen.

» Für eine Beziehung ist was getrennt zu unternehmen genauso wichtig, wie zusammen zu sein.

» Für eine Beziehung ist Kritik am Partner genauso wichtig, wie Einverständnis und Solidarität mit ihm.

» Für eine Beziehung ist Harmonie genauso wichtig, wie unterschiedlicher Meinung zu sein.

» Für eine Beziehung ist Gewohnheit genauso wichtig, wie die Lust auf Neues.

Überleg mal: Warum sagt dein Freund zu dir, dass du "viel zu lieb" bist? Weil du zu allem Ja sagst? Weil du ihm immer recht gibst? Weil du dir alles gefallen lässt? Weil du nicht für das kämpfst, was dir wichtig ist? - Mal ehrlich: Hat er damit recht? Wenn ja, dann ändere das!

Deshalb: Sag öfters deine Meinung und riskier, dass er manches anders sieht. Diskutier mit ihm! Sag, wenn dir an seinem Verhalten was nicht passt. Kommt's dabei mal zum Streit - keine Panik! Eure Liebe hält das aus! Und es macht sie wieder spannend. Denk nur mal an die aufregenden erotischen Gefühle, wenn ihr euch nach einem Streit wieder versöhnt.

