Wie soll ich sagen, dass ich mit ihr gehen will?

Zeit für eine Liebeserklärung! Je mehr Freizeit du mit ihr verbringst, umso vertrauter werdet ihr euch. Dann fällt es dir auch viel leichter, ihr gegenüber Gefühle zu zeigen. Irgendwann nimmst du sie dann mal bei der Hand oder gibst ihr einen Begrüßungs- oder Abschiedskuss oder legst auch mal deinen Arm um sie. Dann fällt es dir auch viel leichter Jasmin zu sagen, was du für sie empfindest. Zum Beispiel so: "Du Jasmin, ich bin einfach gern mit dir zusammen. Wir haben so viel Spaß, ich freu mich jedes Mal, dich zu sehen und muss dauernd an dich denken . . . ich hab mich total in dich verliebt!" So, jetzt ist es raus! Aber erwarte nicht, dass sie dir sofort drauf antwortet. Frag sie auch nicht gleich, ob sie mit dir gehen will. Je mehr du aufs Tempo drückst, umso größer die Gefahr, dass du einen Korb bekommst. Denn Liebesgefühle sind wie kleine Pflänzchen - sie brauchen ihre Zeit zum Wachsen. weiter lesen . . .