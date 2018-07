Welcher Korb-Typ bist du?

Du willst niemand verletzen!

Hört sich rücksichtsvoll an, ist aber meistens nur eine Ausrede. Eigentlich hast du Angst, dass du beschimpft oder mit Wut und Enttäuschung konfrontiert wirst, wenn du ehrlich sagst, dass du kein Interesse hast. So nach dem Motto: "Ich bin schuld, dass es ihm/ihr jetzt so schlecht geht."

Das ist Unsinn und kein Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben! Du kannst nichts für deine Gefühle. Verletzend sind vor allem Lügen und Ausreden. Die Wahrheit tut zwar manchmal weh aber der Schmerz geht wieder vorbei.

