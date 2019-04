Was kann ich gegen meine Sehnsucht tun?

Nehmt euch was vor, auf das ihr euch freuen könnt! Lasst euch für eure gemeinsamen Wochenenden was Schönes einfallen. Dann habt ihr was, auf das ihr euch während der Woche gemeinsam freuen könnt. Denn: Vorfreude ist oft die schönste Freude. Gerade jetzt im Frühling kann man richtig tolle Sachen machen. Ihr könnt ja zum Beispiel mal übers Wochenende wegfahren. Vielleicht zum Zelten oder ihr geht zusammen schwimmen oder ihr macht eine Radtour. Irgendwas in der Art. Ihr müsst auch nicht immer nur was zu zweit machen. Manchmal kann es auch richtig lustig sein, wenn ihr was zu Mehreren unternehmt. Dann könnt ihr eure Zweisamkeit später noch mehr genießen und ihr vernachlässigt eure Freunde nicht. weiter lesen . . .