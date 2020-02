Urlaub ohne Eltern bedeutet viel Verantwortung

Ob man alleine verreisen darf, ist bei vielen Jugendlichen ein Streitthema mit den Eltern. Du willst das natürlich unbedingt selbst ausprobieren und dein eigener Chef sein, wenns darum geht, mit wem und wohin du wegfährst. Deine Mum und dein Dad wiederum machen sich dagegen Sorgen, was dir alles auf einer Reise passieren könnte und ob du wirklich schon alt genug bist. Deshalb ist es wichtig, dass du ihnen schon vorher zeigst (etwa bei Partys oder anderen, selbstständigen Tagestrips), dass du sehr verantwortungsvoll bist, weißt, was sich gehört und sie dir voll vertrauen können. Hast du das geschafft, bist du dem Urlaub ohne Eltern schon einen Schritt näher.

Ob Jugendreise oder Urlaub ganz allein ohne Eltern – Die Welt zu entdecken ist wichtig und mega schön! stock.adobe.com/ rh2010

Wichtige Dokumente und Co. für den Urlaub ohne Eltern

In Deutschland gibt es keine gesetzliche Regelung, ab wie viel Jahren man alleine und ohne Eltern Urlaub machen darf. Jedoch sind die beiden für dich verantwortlich bis du 18 Jahre alt bist. Das bedeutet, wenn dir im Urlaub als Jugendlicher etwas passiert oder du etwas anstellst, fällt das immer auf sie zurück. Außerdem bist du unter 18 auch nicht voll geschäftsfähig und kannst rein rechtlich keine Hotels oder ähnliches buchen. Das solltet ihr schon alles vorher geklärt haben. Damit du abgesichert bist, solltest du neben deinem eigenen Ausweis unbedingt eine Ausweiskopie deiner Eltern dabei haben sowie eine unterschriebene Einverständniserklärung beziehungsweise Vollmacht darüber, dass sie von deiner Reise wissen und sie erlauben. Schreib dir am besten eine Checkliste für den Urlaub, damit du nichts wichtiges vergisst. Außerdem solltest du alle wichtigen Nummern und Informationen notieren, falls du dein Handy, Ausweis etc. verlierst und darauf angewiesen bist.

Denke daran alle wichtigen Unterlagen in den Urlaub ohne Eltern mitzunehmen! Shutterstock

Nimm die Reise ernst

Bist du dann wirklich allein unterwegs, solltest du dich gut vorbereitet haben und dich vor allem auch darüber informieren, was dort, wo du hinreist, erlaubt ist und was nicht. Generell solltest du natürlich auch alle Bedingungen, die dir deine Eltern für den Urlaub ohne sie gestellt haben, beachten. Die haben sich dabei schließlich etwas gedacht und die Gefahr, dass sonst etwas schiefgeht (an einem Ort, an dem du fremd bist, dich nicht auskennst und dessen Sprache du vielleicht auch nicht perfekt beherrschst), ist ziemlich groß. Spaß haben kannst du ja trotzdem genug! Möchtest du wie ein Erwachsener reisen, solltest du dich auch so verhalten. Ergibt Sinn, oder?😁

Gute Alternative: Betreute Jugendreisen

Damit dein erster Urlaub ohne Eltern zum vollen Erfolg wird, könnten du und deine Freunde erstmal mit einer Jugendreise anfangen. Wer dabei jetzt an ödes Zeltlager im nahegelegenen Wald mit strengen Erziehern denkt, liegt total falsch. Anbieter wie Ruf, Fun oder Fit haben eine riesen Auswahl an Reisezielen wie etwa Italien, Spanien oder auch noch entferntere Länder. Was die Unterkunft, das Essen und Ausflüge angeht, habt ihr da viel Mitspracherecht. Gleichzeitig müsst ihr euch, sobald ihr euch für etwas entschieden habt, vor Ort nicht mehr um all das kümmern, was den Urlaub noch entspannter macht. Falls es dann doch mal einen Notfall gibt, habt ihr immer Ansprechpartner dort, die aber auch noch sehr jung sind und die meiste Zeit einfach mit euch feiern. Mega!