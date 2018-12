Wenn Du immer alles schluckst!

Du frisst Deinen Ärger lange in Dich rein? Das tut Dir nicht gut. Warte nicht, bis Dir der Kragen platzt. Sonst sprudeln nur wüste Vorwürfe, Beleidigungen und verletzende Sprüche aus Dir raus. Besser: Sag Ihr gleich, wenn Dir was stinkt! Dann kochen die Gefühle nicht so hoch und Ihr findet leichter eine Lösung.

