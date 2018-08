Er will nur das Eine! Die meisten Spieler wissen ganz genau, was sie von einem Mädchen wollen: Sie wollen bewundert werden und wahrscheinlich auch mit dem Mädchen schlafen. Einem Spieler ist es nämlich wichtig, dass Du Dich total in ihn verliebst und ihm das Gefühl gibst, dass Du alles für ihn tun würdest. Jungs die es ernst meinen sind anders: Die wollen ein Mädchen kennen lernen, Zeit mit ihm verbringen und können mit dem Sex noch warten.