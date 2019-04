So gehst Du mit Deiner Eifersucht um!

Gib Deinem Schatz Freiheit! Je mehr Du Deinen Schatz einengst, desto mehr wird er/sie sich wünschen, frei zu sein. Falls er/sie also mit seinen/ihren Freunden ein Wochenende verbringen möchte, dann lass ihn/sie das tun! Falls Du dann total eifersüchtig wirst, dann spüre der Eifersucht einmal genau nach. Je mehr Du nämlich lernst, Deine Eifersucht zu spüren, wirst Du merken, dass sie gar nicht immer genau mit der Situation zu tun hat, in der Du gerade bist. Es geht nicht allein darum, was Dein Schatz jetzt ohne Dich macht. Es ist immer auch ein bisschen die Angst davor, allein zu sein oder nicht genug geliebt zu werden.